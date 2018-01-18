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بالفيديو - سرقات متكررة في "حي صلاح لبكي" في الاشرفية

18
JANUARY
2018
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تفقد الوزير نقولا الصحناوي شارع صلاح لبكي في الأشرفية الذي شهد في الأيام القليلة الماضية عمليات سرقة لعدة منازل بالإضافة لحوادث نشل للمارة. شكر سكان المنطقة الوزير صحناوي لتحركه السريع لا سيما انه وعدهم بالتواصل السريع والتواصل مع القوة الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة بأقصى سرعة وتوقيف الفاعلين. المستغرب أن سكان هذا الشارع لم يشهدوا كتلك السرقات في السابق.

 

لا معاناة أكبر من معاناة أهل حي صلاح لبكي في الاشرفية الذين يتعرضون منذ مدّة لسرقات متتالية وحوادث نشل..
الا أن ثمة الكثير منهم ممن لم يتقدموا بشكوى حول ما تعرضوا له نظرا الى ان الاجراءات معقدة او تقدموا بشكوى ولم يصلوا الى ىنتيجة..
الجميع يؤكد ان هذه الامور طائة على الحي لذا تتوجه الانظار نحة العمال الاجانب خصوصا ان هناك في الحي ثلاثة ورش بناء، وفور سماعه بالأخبار توجه الوزير السابق نقولا الصحناوي الى المنطقة، جال مع الاهالي وتفقد الحي، مستمعاً الى كل ما أخبروه إياه في هذا الاطار. (التفاصيل في الفيديو المرفق)

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