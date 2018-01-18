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التُّهمة: محاولةُ تأجيل الانتخابات...

المُتَّهم: التيارُ الوطني الحر، صاحبُ الموقف المبدئي المعروف برفضِ أيّ تمديد، مقروناً بطعونٍ عُطِّلت مفاعيلُها امام المجلس الدستوري...

المتَّهِم: الجهةُ الراعية لجميع التمديدات السابقة، والمعطِّلة لمفاعيل جميع الطعون...

أما الدليل، فمطالبةُ التيار، من خلال مشروعِ قانونٍ، بمُهلةٍ اضافية للمغتربين المُنتمين، ولكنْ الى جميع الطوائف والمذاهب والقوى، ليُسجِّلوا اسماءَهم للمشاركةِ بفاعيلةٍ أكبر في استحقاقِ ايار...

هكذا كان المشهدُ اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء، ربما لأنَّ نيةَ البعض كانت تأجيجَ الخلاف المفتعَل على خلفية مرسوم الأقدمية، هرباً ربما من حُكم القضاء، قبل أن يَنجحَ سعد الحريري في تهريب الإشكال الى لجنةِ قانون الانتخاب، علماً أن الحسمَ لا بدَّ عائدٌ في المحصلة إلى مجلس الوزراء ...