القسيس طرابلسي: للإحتكام لصوت الضمير إنتخابيا.. وإقرار ضمان الشيخوخة

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رحب القسيس ادكار طرابلسي بتوجه الحكومة اللبنانية للاستعانة بمؤسسات عالمية لوضع دراسات تساهم بدفع عجلة الاقتصاد على أسس علمية مفيدة.

وتمنى طرابلسي على الحكومة اقرار ضمان الشيخوخة وتقوية القطاع الطبي الرسمي لمساندة اصحاب الدخل المتدني والمحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة ولتعزيز ثقة اللبنانيين بوطنهم

وناشد القسيس طرابلسي المواطنين في بداية انطلاق الحراك الانتخابي الانتباه من تكرار أخطاء الماضي بالتجديد للكسالى والذين لم يخدموا الوطن والمواطنين أو السير خلف الذين ليس لهم أي تاريخ نضالي ويطرحون شعارات فارغة دون ان تكون لهم القدرة على تحقيقها.