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الرئيس عون امام وفد مجلس شورى الدولة: لاحترام احكام وقرارات المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية

18
JANUARY
2018
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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان احكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها، يجب ان تحترم، لان هذه المؤسسات انشئت لاحقاق الحق والفصل في النزاعات بعيدا عن الضغوط والتشكيك بنزاهة اركانها وحيادهم.

 

ودعا الرئيس عون، خلال استقباله رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري واعضاء مكتب المجلس، الى ابقاء السياسة بعيدة عن عمل المؤسسات القضائية ولاسيما مجلس شورى الدولة، وان تكون الاحكام والقرارات الصادرة عنه مستندة فقط الى النصوص القانونية التي لا تحتمل اي تأويل. وقال الرئيس عون: "كلما ابعدنا السياسة عن عمل القضاء، كلما ضمنا تحقيق العدالة والمساواة ومنعنا اي تأثير على ضمائر القضاة او تجاوز للقوانين".

 

وكان رئيس مجلس شورى الدولة القاضي خوري قدم لرئيس الجمهورية التقرير السنوي عن اعمال المجلس 2016-2017 والمتضمن احصاءات عن اعداد الملفات التي وردت اليه والقرارات والاحكام التي صدرت عنه، وكذلك طلبات الاستشارات التي قدمت من مختلف الادارات. وتم خلال اللقاء عرض حاجات المجلس وضرورة زيادة عدد القضاة الاداريين فيه وتوفير المعطيات التي تؤمن له القيام بمهامه بفعالية. وضم وفد مكتب مجلس شورى الدولة الى رئيسه القاضي خوري، القضاة السادة: رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، مفوضة الحكومة لدى المجلس فريال دلول، ورؤساء الغرف القضاة: يوسف نصر والبرت سرحان ومحمد طلال بيضون ونزار الامين.


الاتحاد الدولي لكتابة العدل

ودور القضاء وكتابة العدل كانا محور البحث خلال استقبال الرئيس عون، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، رئيس لجنة التعاون الدولية لكتابة العدل في الاتحاد الدولي لكتابة العدل السيد فرانز ليوبولد franz leopold مع وفد من اعضاء الاتحاد، ورئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان السيد جوزف بشارة مع وفد من اعضاء المجلس. وقد اعرب السيد ليوبولد عن سروره لوجوده في لبنان ولقائه الرئيس عون منوها بالدعم الذي يقدمه لكتاب العدل اللبنانيين بهدف تعزيز دورهم ومسؤولياتهم.

واشار الى ان طلب الكتاب العدل في لبنان الانضمام الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل يلقى كل دعم وتأييد، لافتا الى ضرورة ادخال بعض التعديلات الطفيفة على القوانين اللبنانية لتصبح اكثر تجاوبا مع قوانين الاتحاد الدولي.

وتحدث الوزير جريصاتي منوها بعمل الكتاب العدل وبالتعاون القائم  مع الاتحاد الدولي، لافتا الى ان رئيس الجمهورية يؤيد ادخال تعديلات تمكن الكتاب العدل في لبنان من الانضمام الى الاتحاد.

ورحب الرئيس عون بالوفد لافتا الى اهمية عمل الكتاب العدل ومسؤوليتهم والبعد القضائي لدورهم مؤكدا الاستعداد لدعم الاجراءات الآيلة الى الارتقاء بعملهم الى مستويات اعلى وتأمين مشاركتهم في الاتحاد الدولي.


وزير الاعلام

الى ذلك، حضر الشأنان السياسي والاعلامي في لقاءات الرئيس عون اليوم الذي استقبل وزير الاعلام ملحم رياشي الذي اوضح انه اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات السياسية الاخيرة، كما تطرق البحث الى العلاقات بين " القوات اللبنانية" و " التيار الوطني الحر" في ضوء اللقاءات التي عقدت مؤخراً.

واشار الوزير رياشي الى انه بحث مع رئيس الجمهورية في اوضاع وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان وضرورة تعيين مجلس ادارة جديد له.


النائب فريد الياس الخازن

سياسيا ايضا، التقى الرئيس عون النائب فريد الياس الخازن وعرض معه الوضع السياسي العام والاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية، كما تطرق البحث الى حاجات منطقة كسروان.


النائب نعمة الله ابي نصر

كذلك استقبل الرئيس عون النائب نعمة الله ابي نصر الذي عرض معه حاجات منطقة كسروان، ولاسيما ضرورة تعيين محافظ لكسروان - جبيل واصدار المراسم التنظيمية بعد اقرار مجلس النواب انشاء المحافظة.


وفد نادي حبوب

واستقبل الرئيس عون، في حضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، رئيس نادي حبوب الثقافي الرياضي الاجتماعي السيد ربيع قزحيا الخوري مع وفد من اعضاء الهيئة الادارية للنادي الذين اهدوا رئيس الجمهورية  كأس بطولة لبنان لكرة الطائرة التي فاز بها عن فئة الشباب.

والقى النائب ابي رميا كلمة اشاد فيها بالجهود التي بذلها نادي حبوب للفوز بسلسلة بطولات متتالية، وذلك على رغم الامكانات المادية القليلة. كما تحدث رئيس النادي عن العمل الذي يقوم به مع اعضاء الهيئة الادارية وعن اعداد النادي دراسة لتنمية النشىء الجديد.

ورد الرئيس عون مهنئا النادي على البطولات التي احرزها مجددا التأكيد على ان ممارسة الرياضة ضمانة لابتعاد الشباب عن الآفات الاجتماعية الخطرة ومنها المخدرات.


القنصل اللبناني في ميامي

وفي قصر بعبدا القنصل الفخري للبنان في ميامي( الولايات المتحدة الاميركية) السيد مصطفى ناصر الدين الذي اطلع الرئيس عون على اوضاع الجالية اللبنانية في ميامي.

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