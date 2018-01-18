سليم جريصاتي يفتخر وسام الكرسيّ الأورشليميّ به

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بقلم جورج عبيد - يتوشّح سليم جريصاتي وزير العدل بوسام الكرسيّ الأورشليميّ يقلّده إياه بطريرك كنيسته يوسف الأوّل عبسي. تراثنا الروحيّ يدعونا للهتاف لسليم الصديق والحبيب مستحقّ مستحقّ مستحقّ. تدعوني هذه المناسبة للتأمّل مليًّا بها، منطلقًا من أنّ الرجل الساطع من عالم الحقوق والقضاء والتشريع، يتلقى تكريم كنيسته له كتشريف وتكليف. فالتشريف عبّر عن إحساس من يكرّمه بأنّه غير منفصل عن الجوهر المشرقيّ الذي لطالما أمعن ببثّه في نضاله، وقد تكثّف في لحظة حروب الأمم على سوريا ولبنان، وقد عبّرت ناسوتيته إذا جازت العبارة عن بهاء روحيّ كسبه واغتذى به منذ أن قرّر الانطلاق إلى السياسة من بابين واسعين خرج منهما:

-باب القانون، وفيه مارس القضاء كما مارس المحاماة. والقضاء كما المحاماة يعبّران كلّ من زاويته عن سيادة لقانون وسيادة السلطة القضائيّة وسيادة لبنان بالأطر القانونيّة. وقد ارتقى سليم جريصاتي إلى سدّة وزارة العدل للتأكيد على سيادة القانون وسيادة السلطة القضائيّة هي جوهر استمرار الحكم واستمرار المؤسسات واستمرار الوطن ككيان كامل بكلّ التشريعات الخاصّة به والضامنة لحقوق الناس أفرادًا ومجموعات. لا يعبّر لبنان عن ذاته إلاّ بثلاثة أسس تنشئه على البرّ والخير والصلاح، وتجعله كامل الوجود، وتوطّد دولة القانون بل دولة الحقّ ينشأ البشر في رحابها ويعيشون متساوين ومحميين من أيّ اعتداء: الجيش، والعملة الوطنيّة والقانون. وجود سليم جريصاتي على راس وزارة العدل تجسيد لواحدة تعتبر من أقدس ما يفترض أن يدرك في ديمومة المؤسسات وفي المحافظة على المصالح، وفي الحماية من أي أعتداء يمكن أن يطرأ هنا وثمّة، وهي السلطة القضائيّة، وهو البازغ من محرابها المضيء.

-باب الفكر والثقافة، وهو متصل بالباب الأوّل. من الفضائل الكبرى المكنونة في عقل الرجل، أنّه مدمن على الثقافة والقراءة. ذلك أنّ مقاربته للعناوين السياسيّة والقضائيّة، غالبًا ما تكون مشبعة ببعد فكريّ وثقافيّ يتميّز به عن كثيرين من أترابه، يقدّمها بلغة فصحى لا شائبة فيها ولا التواء، تنطلق مسبوكة، يتجلّى بها ويعلو، فيجعلنا نعلو معه، وينشئنا بتجلياته وعلوّه على الفهم والعذوبة، ويقودنا إلى الذوق والخصوبة، ويدنينا من الحقائق المفترض أن يعيشها المرء في بحثه عن ذاته في وطنه، أو يعيش وطنه في ذاته.

ليس غريبًا أن يتمتّع سليم جريصاتي بهذه الرؤى وبنكهة فريدة طيّبة المذاق. فهو ابن زحلة دار السلام، ومدينة الشعراء والأدباء الكبار. لقد بردونها في عروقه، وارتوى عقله من مياهه، وصاغ كلماته ببلوريته. تستفزّني زحلة بصورة شخصيّة في لحظات آسرة، عشتها منذ طفولتي، كما عشتها في شبابي مع ابنها العظيم سعيد عقل، وقد خبرته في بيتنا صديقًا لوالدي يلقي علينا قصائده ويبث فينا فكره، ويشدّنا للنقاش حتى لو بلغ حماوة كنّا نتعمّدها بسبب ما كان يولده فكره من إشكاليات معبّرة، وعشتها مع صديق حبيب وسفير شهم ونبيل لطالما كان سفر السعادة كما أسميته مرّة وهو فؤاد الترك، من دون أن أنسى بأنّ العلاّمة عيسى اسكندر المعلوف هو من أرّخ لجذور عائلتي، وهو ابن مدينة زحلة.

سليم جريصاتي من تلك الأرومة الصافية، وسليل عائلة كاثوليكيّة مؤمنة وعابدة لله. يتميّز سليم بأنّه دمج بين لبنانيّته ومشرقيّته بمبدأ العروبة البيضاء. هذا الدمج ساعده بدوره على الغوص في مقارنات فكرية وقانونيّة سمحت له بالامتداد والإطلالة نحو الغرب الأوروبيّ بانكبابه على الدراسات القانونية سواء في فرنسا وغالبًا ما تستفزّه، أو سويسرا وهي شريكة باريس في ميكانيزم الاستفزاز الفكريّ والقانونيّ والجماليّ. وعلى هذا لم يذب انكبابه ووساعة ثقافته جذوره، بل على العكس تمامًا، فقد ساهم بتثميرها ومقاربتها بعمق واتساق، ومخاطبة الأوروبيين من مهد الانتماء الجذوريّ، سيّما حينما أنشئت المحكمة الدوليّة الخاصّة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكان هو الموجّه والمناقش حماية لمن زعم وشبّه لهم أنهم متهمون.

في الآونة الأخيرة، أثار سليم جريصاتي كوزير للعدل، ضجّة صاخبة حول علاقة الحريّة بالقضاء، فتولّدت منها إشكاليات ملتبسة، جذبت الرأي العام إلى التساؤل عن الحدود بين الحرية والقضاء. لم يأنف كثيرون من رشق الرجل بسهام الاتهام بأنّه يقوّض الحريّة ضمن قالب واحد وجامد، ليبدو بأنّه الحريص على الحريّة من زوايتين:

-زاوية حمايتها من فقدانها القيمة الوطنيّة، أو سلخها عن الهويّة الذاتيّة والوطنيّة بسبب التلاشي المقيت أمام كلّ آخر يتنطّح للمسّ بالكرامة الوطنيّة للفرد وللمجموعات.

-زاوية حمايتها من ذاتها المتلاشية والفوضويّة أحيانًا كثيرة، لم يؤثر وزيرنا التعرّض لخصوصية الحرية الإعلامية وجوهرها، فهو بطبيعته مقدّس لها، ووظيفته كوزير للعدل أن يحافظ عليها، ويؤمّن ديمومة تقديسها. فالحريّة وبأية صفة تجلببت مسؤولة أمام نفسها وأمام التاريخ وأمام الناس كما كتب غسان تويني رحمه الله، وإذا مسّت الحرية أو خدشت من أنظمة حديدية أو بوليسيّة، أو تلوّثت بلوثة التعليب الماليّ فإنها حتمًا تفقد حصوبتها وحيويتها ورحابتها، وبطلت أن تكون حريّة تشبه نفسها بمسؤوليتها الكونية والأزليّة أمام نفسها وأمام التاريخ وأمام الله مطلقها في الوجود.

فالسلطة القضائيّة وبحسب رؤية سليم جريصاتي، من هاتين الزاويتين غير مخوّلة للقبض على الحريّة الإعلاميّة ورسلها الأطهار، فلبنان حينئذ يبطل أن يكون بهيًّا وفريدًا ورسالة للتنوّع البديع في العالم. ويؤكّد وزيرنا قولاً لفخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بأنّ الإعلاميين أحرار في النقد حتى لو بلغ بهم شتم الرئيس، فلا يجب تعقبهم واعتقالهم أو التحقيق معهم، ولكنهم ليسوا أحرارًا بالتعرّض للسلطة القضائيّة بالتشكيك في قدسيتها، علمًا بأنّ الوزير جريصاتي مدرك بأن العطب وارد في كثير من المسالك والسلوكيات، وهو مقيم في الوزراة لمعالجته ومواجهة الثغرات وقد بدأت المعالجة مع تلك المناقلات التي قام بها.

لم يحصر هذه الأدبيات في المدى الإعلاميّ بل وسّعها في مواجهته لسياسيين كبار يتعرّضون للقضاء ويحجمونه وكأنه للضعفاء. ما نفع الدولة والبلد بلا قضاء، وإذا فرضنا بأنّه للضعفاء فهل للأقوياء أن يؤلفوا قضاءً خاصًّا بهم قائمًا على شريعة تشبه شريعة الغاب يتحكّم بها الأقوياء في مواجهة الضعفاء؟ لقد أبلى سليم جريصاتي في مواجهته لتلك المقولات والأدبيات بلاء حسنًا وهو مستمرّ في المواجهة "لتكميل البنيان" كما قال بولس الرسول.

خبرت سليمًا في اللقاء المسيحيّ المشرقيّ إلى جانب كبار شرفاء، وتمتعنا بأحاديثه ومرافعاته واستعذبنا بحصافة رؤيته وقراءاته العقلانية للواقع المسيحيّ وسبل التصدّي للحرب في سوريا وعليها وقد حاول المتحاربون إفراغ هذا البلد من مكوّنه الأساسيّ كما أفرغ العراق. وفي مسألة النقاش حول قانون الانتخابات كان حريصًا على فكّ مبدأ استيلاد المسيحيين في كنف الطوائف الأخرى وإعادة الاعتبار للفلسفة الميثاقيّة وهي جوهر بقاء لبنان واستقراره.

سليم جريصاتي القاضي والمحامي والوزير والمثقف الكبير، لن يفتخر اليوم بوسام يرصع صدره به، بل سيفتخر بالوسام بأنه يعلّقه بطريرك راق على صدره، ويتشرّف به بعد مسيرة حافلة خدم بها كنيسته ووطنه بمثالية ومناقبية عاليتين، ولا يزال في الخدمة نابضًا وساطعًا بكبر النبلاء وبهاء المؤمنين المجادهدين...