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من هم حلفاء التيار الوطني الحرّ في الإنتخابات النيابية؟ (د. علا بطرس)

18
JANUARY
2018
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في قراءة عملية للمشهد الإنتخابي، تكتلات بدأت تتجمّع من هنا وهناك لمواجهة التيار الوطني الحرّ وإلحاق الخسارة بمقاعد تكتّل التغيير والإصلاح. خبث أوهام انتصار البعض ليست حسابات عددية لكسب نائب أكثر أو أقلّ في إطار اللعبة الديمقراطية بل يصبّ في تحقيق الأهداف السياسية التالية:
 
أولاً: إضعاف دور الرئاسة الأولى عبر ضرب التوازن الذي تحقّق بعد انتخاب الرئيس عون المنبثق من إرادة شعبية واسعة وتكتل نيابي وتمثيل وزاري سيمكّنه من إنجاز مشروعه في بناء الدولة القوية والتي بدأت بالإرتكاز لناحية الأمن والإستقرار. وجاءت ممانعة البعض من انتخاب العماد عون رئيساً ليس فقط خرقاً للتوافق الوطني العام كعرف معتمد في النظام السياسي إنما ضرب لنهج الإصلاح الذي يمثله بعدما صنّف نفسه السلطوي الممانع بأنه سيكون "معارضاً للعهد". والغريب العجيب أن معارضة العهد لم تخوّله الإنتقال الى صفوف حزب المعارضة إنما كرّس نفسه أكثر كحزب السلطة بمطالبات أبعد ما تكون عن الحقّ والعرف والقانون والدستور. لذلك كلما اقتربنا أكثر من موعد الإنتخابات كلّما خرجت الأرانب من مخابئها سواء على شاكلة مرسوم أقدمية  أو بمنع تمديد مهلة تسجيل المغتربين واللائحة بشد العربة الى الخلف في عهدة صاحبها طويلة، لكن اللعب ليس دائماً مربحاً لأن مصائر البلاد والعباد لا تنتظر التسلية!     
 
ثانياً: تقويض دور التيار الوطني الحرّ كحزب وازن في المعادلة الداخلية وكسره وتطويق رئيسه الوزير جبران باسيل أمر أساسيّ لدى الخصوم المحلّيين وغير المحلّيين. في السياسة، التزم التيار الوطني بالتفاهمات التي أنجزها مع "حزب الله" و"تيار المستقبل" رافضاً عزل الطرفين في محطات مختلفة لا بل أمّن التوازن بينهما رغم اختلاله إقليمياً وتطاحنه في أكثر من دولة ودمويته في المشرق حدّ السيف. لذلك سيقوى الخطاب المعادي للتيار بهدف ضرب الإستقرار عبر تسويق منظومة "السلاح غير الشرعي" إنما يبقى توجه فخامة الرئيس عون واضحاً لا لبس فيه بأن حلّ السلاح هو قرار إقليمي وإبتعاد لبنان عن المشاكل يصبّ في صالحه إذ لن يكون لا ساحة لتصفية حسابات أو حروب الآخرين على أرضنا. فكفى استهتاراً بأمن اللبنانيين! 
 
وسيبقى التيار الوطني رافعة بتعيين الكفاءات في الإدارات العامة لأن الطبقة السياسية التقليدية قد استخدمت التعيين العشوائي والمياومين والتوظيف السياسي أسلوباً لبقائها في الحكم. لذلك إن القانون النسبي الذي ناضل من أجله التيار الوطني الحرّ كاسراً قرار تمديد المجلس لنفسه يهدف الى تجديد الحياة السياسية بطاقات شبابية من خارج نادي التقليد السياسي الذي يهاجم بعضه البعض في الإعلام ظهراً ويتشارك موائد الكافيار مساء في إطار مسرحية هزلية مبكية أورثتنا دولة ضعيفة هجينة لا تليق معها تضحيات الشهداء ولا أحلام الشباب ولا نجاحات اللبنانيين في الخارج. 
 
لذلك إن التصويت لصالح التيار هو تصويت لنهج بناء الدولة، وإن حلفاء التيار هم حلفاء المواقف الفعلية الذين يؤمنون أنّه شريك في القرار الوطني والذين سيواكبون العهد في انجازاته. ولا يتوهم أحد أنّه قادر بكلمة سرّ أو تمويل أو شعارات فارغة أو تزييف من إلحاق الهزيمة بتيار حجم طموحاته بحجم وطن حدوده العالم وقاعدته شعب عظيم يعشق التحدي والإنتصار!    
علا بطرس ,
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