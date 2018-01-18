بالأيام والتفاصيل - رياح وأمطار وثلوج تجتاح لبنان!

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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن منخفضا جويا قادما من جنوب اليونان يؤثر على لبنان اليوم الخميس وغدا الجمعة، ترافقه امطار غزيرة وسيول ورياح قوية جداً خاصة الخميس وبرودة يوم الجمعة ما قد يتسبب بتساقط الثلوج صباح الجمعة، على ارتفاع 900 متر والبقاع ويكون تأثيره اقوى على المناطق الشمالية وينحسر بعد ظهر الجمعة ليحلّ محلّه الصقيع.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة، ورد الآتي:

* الجمعة 19/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض واضح على درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و14 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة غزيرة يرافقها تشكل السيول وبرق ورعد وزخات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع. تهب رياح قوية وتتراكم الثلوج مع احتمال تشكل الجليد على هذه الطرقات نهاراً بسبب انخفاض درجات الحرارة وهبوب الرياح القوية.

* السبت 20/ 1/ 2018: طقس مستقر مع انحسار المنخفض الجوي وارتفاع درجات الحرارة نهاراً الى حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً وتشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 800 متر مع رياح شرقية.

* الاحد 21/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً الى حدود 12 درجة بقاعاً و20 درجة ساحلاً وتشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 800 متر.

* الاثنين 22/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 13 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

* الثلاثاء 23/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 8 درجات بقاعاً و17 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة، رياح جنوبية غربية قوية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

* الاربعاء 24/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 7 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة، رياح جنوبية غربية قوية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.