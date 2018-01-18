living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالأيام والتفاصيل - رياح وأمطار وثلوج تجتاح لبنان!

18
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن منخفضا جويا قادما من جنوب اليونان يؤثر على لبنان اليوم الخميس وغدا الجمعة، ترافقه امطار غزيرة وسيول ورياح قوية جداً خاصة الخميس وبرودة يوم الجمعة ما قد يتسبب بتساقط الثلوج صباح الجمعة، على ارتفاع 900 متر والبقاع ويكون تأثيره اقوى على المناطق الشمالية وينحسر بعد ظهر الجمعة ليحلّ محلّه الصقيع.

 

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة، ورد الآتي:

* الجمعة 19/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض واضح على درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و14 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة غزيرة يرافقها تشكل السيول وبرق ورعد وزخات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع. تهب رياح قوية وتتراكم الثلوج مع احتمال تشكل الجليد على هذه الطرقات نهاراً بسبب انخفاض درجات الحرارة وهبوب الرياح القوية.

 

* السبت 20/ 1/ 2018: طقس مستقر مع انحسار المنخفض الجوي وارتفاع درجات الحرارة نهاراً الى حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً وتشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 800 متر مع رياح شرقية.

 

* الاحد 21/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً الى حدود 12 درجة بقاعاً و20 درجة ساحلاً وتشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 800 متر.

 

* الاثنين 22/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 13 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

 

* الثلاثاء 23/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 8 درجات بقاعاً و17 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة، رياح جنوبية غربية قوية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

 

* الاربعاء 24/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 7 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة، رياح جنوبية غربية قوية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout