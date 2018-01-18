رسالة من الحريري الى جعجع: - قد اسامح لكنني لن افقد الذاكرة

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تشير اوساط مطلعة الى ان النقاشات بين «معراب» «وبيت الوسط» لا تزال عند المربع الاول المرتبط بنقاش اسباب «مغامرة» القوات اللبنانية ابان ازمة رئيس الحكومة، والوزير غطاس خوري كان واضحا عندما ابلغ جعجع في لقائهما الاخير، ان الحريري مستعد ان يسامح لكنه لن يفقد «ذاكرته»، واجرى الطرفان جردة حساب مطولة حيال تلك المرحلة، ووجه الحريري عبر خوري سلسلة من الاسئلة منها،» ما الذي كان سيتغير من خلال تغييبي عن المشهد السياسي؟ هل من عاقل يصدق ان ذلك لاضعاف محور طهران؟ طبعا التبريرات المتعلقة بقرار القوات بالادعاء عدم معرفة ظروف الاستقالة، لم تجد اذان «صاغية» في «بيت الوسط»، وثمة ضمانات يطلب بها الحريري.