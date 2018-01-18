اسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 18-01-2018

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الجمهورية

من المنتظر وصول وفد دبلوماسي أجنبي الى بيروت للبدء بالتحضير لزيارة رئيس بلاده إلى لبنان.

البناء

كواليس

قالت مصادر أممية معنية بالمحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة إنها باتت تسمع تعليقات أميركية حول المعارضة السورية أقرب للتنصّل من المسؤولية عن رعايتها، وغالباً عندما يطلب موقف أميركي داعم في التفاوض لصالح المعارضة يكون الجواب الأميركي يستحسن أن تسألوا الأتراك، فالمعارضة تقاتل معهم ضدّ الأكراد الذين ندعمهم والأتراك شركاء في أستانة مع روسيا وإيران وأقدر على دعم المعارضة منا وأكثر فائدة لها!



اللواء

غمز

يواجه نواب في كتلة موالية إحراجات لدى عائلاتهم ومنتخبيهم إزاء محاولات التهميش، التي تلامس سقف الكرامة الشخصية!

همس

يراجع رئيس أحد الأحزاب ذات الحضور السياسي أداءه الإقليمي والعربي في الآونة الأخيرة.

لغز

تلقى كوادر ونواب حزب بارز تعليمات مفادها عدم الخوض في سجال دائر، بغية الاحتفاظ بعلاقة متوازنة، وتثبيت التفاهمات!