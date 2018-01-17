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كنعان لل MTV: ‏قانون الانتخاب الجديد جاء نتيجة استخدام الرئيس لصلاحياته ودفع الامور بهذا الاتجاه والتمديد الذي اعقب القانون جاء تماشياً مع ضرورة اعطاء مهلة لاقرار الاصلاحات التي نصر عليها

17
JANUARY
2018
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صرح أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان لل MTVعن ان قانون الانتخاب الجديد جاء نتيجة استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته ودفع الامور بهذا الاتجاه والتمديد الذي اعقب القانون جاء تماشياً مع ضرورة اعطاء مهلة لاقرار الاصلاحات التي نصر عليها واذا بقي قانون الانتخاب بلا الاصلاحات نكون في حال من المخالفة وطرح ادخال تعديلات عليه هي لعدم الوقوع في المخالفات واضاف لسنا بوارد اي اشتباك سياسي في مجلس الوزراء ولكل كتلة الحق في ابداء رأيها والفصل يكون بالتصويت وفق الدستور من دون ان يملي اي طرف رأيه على الآخر وشدد بان من دون تعديل المواد الواردة فيها الاصلاحات التي يتحجج البعض بالوقت لعدم السير بها نكون امام مخالفة فهناك خلط ما بين تفسير القانون الذي هو لمجلس النواب وبين الفصل بين رأي وآخر الذي هو للقضاءكما هي الحال بالنسبة لمرسوم الاقدمية حيث لا غالب ولا مغلوب ولا بد من العودة الى القضاء فهي المخرج بدل تحويل مسألة مرسوم الاقدمية الى خلاف سياسي وطائفي وشدد ايضا بان ما يحصل بين التيار والقوات هو مسألة طبيعية من تقييم المرحلة السابقة ولا يجوز ان نتنكّر للتفاهمات والاتفاق اثمر اعادة انتاج سلطة وانتخاب رئيس واسهم في التوازن بالنظام فالجدية التي نتعاطى بها والمصارحة الجارية بين التيار والقوات تؤسس لتثبيت التفاهم واذا كان من امكان للتعاون في عدد من الدوائر الانتخابية فسنسير بها خاتما بان الميثاقية التي استعدناها مع انتخاب العماد ميشال عون سنسعى الى تطويرها.

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