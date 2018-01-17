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هذا ما يحمله الطقس في اليومين المقبلين

17
JANUARY
2018
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وطنية - اصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية نشرة الطقس المسائية لليوم الاربعاء وجاء فيها: الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدره اوروبا الشرقية يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط، اعتبارا من ظهر يوم غد الخميس حيث يؤدي الى طقس ماطر وعاصف ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة، حيث ينحسر تدريجيا. الطقس المتوقع في لبنان: الخميس:غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة، يتحول تدريجيا عند الظهر الى غائم مع اشتداد بسرعة الرياح 85 كلم/ساعة) يرتفع معها موج البحر الى 6 أمتار، تشتد غزارة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر وتكون مترافقة مع عواصف رعدية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتدنى تساقطها مع الانخفاض التدريجي والملموس بدرجات الحرارة لتصل الى ارتفاع 1100 متر ليلا، نحذر من السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الأمطار خلال الليل. الجمعة:غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية، تنحسر الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر. السبت:قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية باردة تؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 800 متر، ثم تبدأ بالارتفاع خلال النهار خاصة في المناطق الجبلية والداخلية".
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