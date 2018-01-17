الرئيس عون: لا نريد مخاصمة احد ولكننا لن نسمح بالمساس بسلطتنا

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مع الرهبنة الأنطونية احتفل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعيد مار انطونيوس، اب الرهبان، في تقليد سنوي اعتاده قبل أن يصبح على رأس الدولة. ومن القداس الى الغداء، حيث رحّب به الاب جورج صدقة، كانت للرئيس مواقف من التطورات الراهنة، رافضاً اي مساس بسلطته.

رئيس الجمهورية شدد على أن امام القضاء لا غالب ولا مغلوب لان القضاء ينطق بالحق".

وكان الرئيس العام للرهبنة الانطونية الاباتي مارون ابو جودة، حيا في عظته رئيس الجمهورية

القداس حضره الى رئيس الجمهورية وعقيلته وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحشد نيابي، الى قائد الجيش وفعاليات. (التفاصيل في الفيديو المرفق).