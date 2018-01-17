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renault 12 وهوندا accord يَشغلان المواطنين على مواقع التواصل

17
JANUARY
2018
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في الساعات القليلة الماضية ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورتين لسيارتين قديمتي الصنع الاولى من نوع رونو 12 والثانية هوندا اكورد، وسأل المواطنون كيف نجحتا في المعاينة الميكانيكية.. توجهنا الى مركز المعاينة في الحدت حيث اجرى صاحبا السيارتين المعاينة منذ اسبوع تقريبًا فتبيّن التالي: ولكل سيارة تخضع للمعاينة يتم وضع ملاحظات تستدعي اعادة تأكيدية اذا دعت الحاجة وملاحظات تنبيهية لصاحب المركبة ليس اذا كل ما يرى بالعين المجرّدة يستدعي الرسوب بالمعاينة، وليست كل سيارة قديمة الصنع غير صالحة للسير.. ولكن غالبية المركبات الموجودة هذين الشهرين في المراكز مخالفة لانها لم تقم بالمعاينة في الوقت المعيّن لها، او لان اصحابها ارادوا الاستفادة من الاعفاءات على الغرامات ومن اجل تسهيل امور المواطنين في ظل الضغط على المعاينة، تم رفع عدد الموظفين على الخطوط بشكل كبير وزيادة ساعات العمل داخل المراكز، حتى الانتهاء من معاينة آخر سيارة
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