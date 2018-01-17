living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خمسةُ أيام فقط تفصِلنا عن آخر مُهلة قانونية لصدورِ مرسومِ دعوة الهيئات الناخبة

17
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خمسةُ أيام فقط تفصِلنا عن آخر مُهلة قانونية لصدورِ مرسومِ دعوة الهيئات الناخبة، إلى استحقاق الخلاص من مجلسٍ مُنتخب قبل تسعة أعوام، وجددَ لنفسه ثلاثَ مرات ... خمسةُ أيام، سَبقها إصرارٌ على تطيير معظم إصلاحات القانون ، وتعنتٌ مريب في عرقلةِ الناخبِ وتعقيدِ واجبِه الوطني في اختيار سُلطتِه وحكامه، وذلك بعدما أسقطوا البطاقةَ البيومترية خلافاً للقانون، ومنعوا البديلَ المُمكن عبر مراكز الاقتراع الكبرى. خمسةُ أيام، يبدأها غداً موعدٌ مع تعقيدٍ جديد مرتقبٍ لتسجيل اللبنانيين المنتشرين في العالم ، بغرض منعِهم أيضاً من الحصول على مُهلة إضافية للمشاركة في انتخابات بلادِهم ، بعدما هَالَهُم ربما أن يُقبل أكثر من تسعين ألف لبناني على التسجيل، كأن ذعراً تفجر في أذهان أصحاب البوسطات والمحادل، تسعون ألفاً لا يملكون سُلطةَ ترغيبِهم بمنافع السُلطة وسرقات الصناديق، ولا ترهيبِهم بأساليب الوصاية وخبرات الميليشيات ... لكن قبل الغد، وقبل انقضاء الأيام الخمسة والأيام المقبلة كافة،كان ميشال عون في بعبدا اليوم، لا في القصرِ رئيسا، بل في الديرِ مؤمناً مُصلياً، في يوم أنطونيوس الذي حارب الشيطان وانتصر عليه. وكما كل سنة منذ عقود، رفع صوتَه، فصدحت معه الجماعة: بمجدك احتميت، ورفع كأسَه: لَمَطْرَحْ اللي بيوقف الزمان. والزمان لن يتوقف غداً ولا بعد خمسة أيام .
OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout