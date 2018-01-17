A + A -

خمسةُ أيام فقط تفصِلنا عن آخر مُهلة قانونية لصدورِ مرسومِ دعوة الهيئات الناخبة، إلى استحقاق الخلاص من مجلسٍ مُنتخب قبل تسعة أعوام، وجددَ لنفسه ثلاثَ مرات ... خمسةُ أيام، سَبقها إصرارٌ على تطيير معظم إصلاحات القانون ، وتعنتٌ مريب في عرقلةِ الناخبِ وتعقيدِ واجبِه الوطني في اختيار سُلطتِه وحكامه، وذلك بعدما أسقطوا البطاقةَ البيومترية خلافاً للقانون، ومنعوا البديلَ المُمكن عبر مراكز الاقتراع الكبرى. خمسةُ أيام، يبدأها غداً موعدٌ مع تعقيدٍ جديد مرتقبٍ لتسجيل اللبنانيين المنتشرين في العالم ، بغرض منعِهم أيضاً من الحصول على مُهلة إضافية للمشاركة في انتخابات بلادِهم ، بعدما هَالَهُم ربما أن يُقبل أكثر من تسعين ألف لبناني على التسجيل، كأن ذعراً تفجر في أذهان أصحاب البوسطات والمحادل، تسعون ألفاً لا يملكون سُلطةَ ترغيبِهم بمنافع السُلطة وسرقات الصناديق، ولا ترهيبِهم بأساليب الوصاية وخبرات الميليشيات ... لكن قبل الغد، وقبل انقضاء الأيام الخمسة والأيام المقبلة كافة،كان ميشال عون في بعبدا اليوم، لا في القصرِ رئيسا، بل في الديرِ مؤمناً مُصلياً، في يوم أنطونيوس الذي حارب الشيطان وانتصر عليه. وكما كل سنة منذ عقود، رفع صوتَه، فصدحت معه الجماعة: بمجدك احتميت، ورفع كأسَه: لَمَطْرَحْ اللي بيوقف الزمان. والزمان لن يتوقف غداً ولا بعد خمسة أيام .