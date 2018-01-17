وفاة جندي اسرائيلي متأثراً بإصابته قبل 31 عاماً في لبنان.. إليكم التفاصيل

A + A -

توفي أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، متأثرا بإصابته قبل 31 عاما، أثناء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، بينما كان جنديا في سلاح المدفعية. وبحسب موقع "عرب 48"، فإن الجندي الإسرائيلي أفراهام عجمي (50 عاما) دفن صباح اليوم الأربعاء، في مراسم عسكرية في المقبرة العسكرية في مدينة "حولون" في تل أبيب. وكان الجندي قد أصيب عام 1987 بانفجار قذيفة في مرج عيون، وأدى انفجار القذيفة إلى إصابته برأسه، ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث رقد في حالة شلل تام لمدة 31 عاما. واشار الموقع الى أنه "في الأسابيع الأخيرة حصل تدهور في حالته الصحية، وأعلن عن وفاته متأثرا بإصابته يوم أمس". المصدر: عرب 48