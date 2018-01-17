امطار غزيرة سيول وتحذير من الرياح القوية.. هكذا سيكون طقس الايام المقبلة

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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن منخفضا جويا يُطلّ من جنوب اليونان، قد يؤثر على لبنان اليوم الاربعاء وغدًا الخميس وبعد غد الجمعة، ترافقه امطار غزيرة وسيول ورياح قوية جداً خاصة الخميس، مع برودة يوم الجمعة ما قد يتسبب بتساقط الثلوج يوم الجمعة على ارتفاع 900 متر والبقاع ويكون تأثيره اقوى على المناطق الشمالية.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة، جاء الآتي:

* الخميس 18/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات حرارة الى حدود 8 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً - تهطل امطار غزيرة يرافقها تشكل السيول وبرق ورعد وزخات من البرد وهبوب رياح جنوبية غربية قوية جداً. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويمتد تساقطها ليلاً الى 900 متر والبقاع.

* الجمعة 19/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض واضح على درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و14 درجة ساحلاً. تهطل امطار متفرقة غزيرة يرافقها تشكل السيول وبرق ورعد وزخات من البرد - تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع – تهب رياح قوي. ويطلب من المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية (ضهر البيدر، ترشيش وغيرها) بسبب تساقط وتراكم الثلوج مع احتمال تشكل الجليد على هذه الطرقات نهاراً بسبب انخفاض درجات الحرارة وهبوب الرياح القوية.

* السبت 20/ 1/ 2018: طقس متقلب مع انحسار المنخفض الجوي وارتفاع درجات الحرارة نهاراً وتشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 800 متر.



