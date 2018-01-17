طيّب.. شو يعني الحاصل الانتخابي؟

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دخلت في الاونة الاخيرة مصطلحات جديدة الى عالم السياسة بفعل القانون الانتخابي الجديد المبني على النظام النسبي.

ما هو الحاصل الانتخابي ببساطة؟

لبنان مقسّم الى 15 دائرة انتخابية في كل دائرة عدد ما مسجل على لوائح الشطب.

مثلا في دائرة كسروان جبيل 175000 مسجلون.