طيّب.. شو يعني الحاصل الانتخابي؟

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دخلت في الاونة الاخيرة مصطلحات جديدة الى عالم السياسة بفعل القانون الانتخابي الجديد المبني على النظام النسبي.
ما هو الحاصل الانتخابي ببساطة؟
لبنان مقسّم الى 15 دائرة انتخابية في كل دائرة عدد ما مسجل على لوائح الشطب.
مثلا في دائرة كسروان جبيل 175000 مسجلون.
لنفترض ان نسبة المشاركة 55% يكون اقترع 96000 ناخب.
- عدد مقاعد الدائرة 8
- الحاصل الانتخابي هو قسمة المقترعين على المقاعد اي 96000 قسمة 8 = 12000
وبالتالي:
على اي لائحة - ليستا- ان تنال 12000 صوت و ما فوق كي تتمثل بنائب او اكثر على سبيل المثال.