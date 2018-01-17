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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2018

17
JANUARY
2018
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البناء: كواليس وخفايا

كواليس

قالت مصادر عراقية إنّ وضع رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي بدا مع اللائحة المشتركة مع قادة الحشد الشعبي في وضع متكافئ مع منافسه على رئاسة الحكومة نائب الرئيس نوري المالكي، قد خسر هذه الميزة مع انفراط عقد هذا التحالف، وصار صعباً تعويضها بتحالفات أخرى، خصوصاً إذا انضمّ قادة الحشد للتحالف مع المالكي.

 

خفايا

أكد مصدر سياسي مطلع أنّ وزير الخارجية جبران باسيل كان يقصد السفير السعودي وليد اليعقوب بالذات في كلامه من عكار الأحد الفائت، حين شدّد أنّ على السفراء التقيّد بحدود دورهم الدبلوماسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، لا سيما في الملف الانتخابي. وكشف المصدر أنّ لدى المسؤولين اللبنانيين معلومات مؤكدة عن جلسات انتخابية مطوّلة تُعقد برعاية اليعقوب، والبحث فيها يتركز أوّلاً على كيفية تطويق حزب الله، وثانياً على ضرورة فكّ التحالف بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري…

 

 


النهار: أسرار الآلهة


المواعيد أكيدة؟

لا تزال مواعيد الترشيح وإعلان اللوائح عرضة للأخذ والردّ رغم نشرها عبر موقع وزارة الداخلية....


وجوه جديدة

قال مسؤول حزبي في المتن إنه يريد التحالف مع وجوه جديدة ليس لديها أي شائبة....

 

مراكز ممنوعة من التنفيذ

لا يزال مشروع بناء أكثر من عشرة مراكز جديدة للمعاينة الميكانيكية متوقفاً لأن نتائج المناقصة الجديدة ممنوعة من التنفيذ....

 

هل الانتخابات في موعدها؟

يطرح سفراء دول غربية أسئلة عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والأسباب التي قد تدفع الى تأجيلها.

 

 


الجمهورية: أسرار

تشكيك

شكّكت أوساط سياسية في إمكان ترميم العلاقة بين تيار وحزب وترجمتها في التحالفات الإنتخابية.

ترميم

تلعب دولة عربية دور الوسيط لترميم علاقة بين مرجع كبير ودولة عربية حصلت أزمة معها لترتيب زيارة له كرئيس حكومة.

نتائج
يتردّد في قضاء مسيحي شمالي أن مرشحاً جديداً لحزب بارز لا يملك قاعدة شعبية مثل سلفه وإن النتائج غير مضمونة في نجاحه.

نفوذ

يستغرب عدد من الكوادر في أحزاب عدة إستغلال أحد الوزراء نفوذه في قضاء شمالي للقيام بحملته الإنتخابية.

 

 


اللواء: أسرار

همس
لا يُخفي مطلعون على الاتصالات المتعلقة بالانتخابات النيابية اعتقادهم بأن «أزمة ثقة» تحيط بالتحالفات المقبلة، والتي لم تستقر على أية وجهة؟

غمز
يتجه وزراء من «لون ما» إلى العناية أكثر بدراسة جدول الأعمال، للحؤول دون تمريرات تؤدي إلى مشكلات لاحقاً»؟

لغز
يواجه حزب سياسي إحراجاً متزايداً كلما ذهبت الأزمات بين حليفين باتجاه تصاعدي!

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