التحالفات تتجاوز 8 و14 آذار!

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يُصرّ التيار الوطني الحر على الإصلاحات التقنية الواردة في متن قانون الانتخاب ويحذّر من أن «الذهاب الى الانتخابات بحكم الأمر الواقع قد يعرّض العملية الانتخابية ونتائجها الى الطعون»، في المقابل يعارض رئيس المجلس النيابي إدخال أي تعديل على القانون لضيق المهل ولتجنب أي محاولة لنسف القانون والاستحقاق النيابي برمّته، وبالتالي هو على موقفه بإبقاء أبواب المجلس النيابي موصدة أمام أي محاولات من هذا القبيل»، غير أن أوساطاً نيابية في المستقبل أشارت لـ «البناء» الى أن التيار مع إجراء الانتخابات في موعدها بمعزل عن إدخال إصلاحات أم لا، الأهم هو انجاز الاستحقاق، وأي إصلاحات تحتاج الى توافق سياسي».

أما عن التحالفات فاستبعدت الأوساط المستقبلية أن تتمكن اي جهة داخلية أم خارجية توحيد صفوف فريق 14 آذار تحت راية انتخابية واحدة، وقالت: «هل هناك شيء اسمه 14 و8 آذار بعد التحالفات السياسية والحكومية الجديدة؟ التحالفات الانتخابية ستتجاوز الفريقين، مشيرة الى «انقسامات داخل الفريقين تجعل من الصعب فرز هذه القوى ضمن معسكرين انتخابيين».

وأوضحت أن تحالفات المستقبل لم تُحسم حتى الآن وهي قيد النقاش والدرس لدى فريق مختص، ورغم أن التحالف ثابت مع التيار الوطني الحر، فإن التحالف مع القوى الأخرى ستحكمها طبيعة كل دائرة وبـ»المفرق» وليس بالجملة.