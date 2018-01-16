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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في" كلا، لن نصدق... بل لا نريد ولا نقبل ان نصدق. لا نصدق ان رئيس مجلس النواب، الذي يترأس السلطة التشريعية اللبنانية منذ اكثر من ربع قرن، يمكن ان يصدر عنه، او ينسب اليه، مثل هذا الكلام، او مثل هذا التصرف. لا نصدق ان رئيس المجلس، هو من قال امس: "ممنوع تعديل قانون"، فصادر بذلك السلطة التشريعية بالمطلق. لا نصدق ان رئيس المجلس هو من قال عبر وزيره قبل ذلك، إنه لا يمكن ان يصدر مرسوم الا بتوقيعه، فصادر بذلك السلطة التنفيذية بالمطلق. ولا نصدق ان رئيس المجلس، قرر بموقفه اليوم اسقاط مرجعيتين قضائيتين: مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات، مصادرا بذلك السلطة القضائية بالمطلق. وفي المحصلة، لا نصدق، بل لا نريد او نقبل ان نصدق، ان ثمة من قرر مصادرة السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة، دولة جميع اللبنانيين، الواحدة ارضا وشعبا ومؤسسات. فهل كان مجلس شورى الدولة في التسعينات تابعا لسلطة منتمية يا ترى؟ ومن كانت تلك السلطة؟ وهل اعضاء هيئة التشريع والاستشارات اليوم منتمون ايضا؟ وماذا نقول عندها عن اكثر من ثمانمئة استشارة واكثر تصدر عنهم سنويا؟ هل كلها منتمية ايضا؟ وماذا نقول عن المديرية العامة لوزارة العدل؟ هل نسي رئيس المجلس لمن تتبع في السياسة؟ كلا. لن نصدق. بل لا نريد او نقبل ان نصدق. لا نصدق ان كلاما كهذا الذي سمعنها اليوم قد يصدر عن نبيه بري، او وزراء نبيه بري او زوار ومصادر نبيه بري. فالرئيس نبيه بري الذي نعرف، والذي لا نريد او نقبل الا ان نعرف، هو من كان يوصف على الدوام بحامي المؤسسات والضامن لعملها... المزيد من التفاصيل ضمن نشرتنا المسائية. =========================== * مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان" تعددت أهداف المواقف هذا اليوم بين التمسك برأي هيئة التشريع والإستشارات في مرسوم الأقدمية بتأكيد من تكتل التغيير والأصلاح وقول وزير المالية إن البحث عن حجج لتغطية تجاوز القانون لا ينفع. وبين تشديد كتلة المستقبل على أن الابواق التي تعمل لتخريب العلاقة مع السعودية لن تحقق أهدافها وبين دعوة رئيس المجلس النيابي البرلمانات الإسلامية الى أن تنقل دولها سفاراتها من واشنطن وبين إعلان البطريرك الماروني أن القدس مدينة مفتوحة للديانات الثلاث ولا أحد يقبل أن تعطى لونا معينا. ومع كل هذه المواقف تأكيد من قائد الجيش الإستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على لبنان. وترقب الأوساط السياسية على اختلافها جولة اتصالات واسعة بإتجاه تحالفات الإنتخابات النيابية وإعلان الترشيحات بدءا من مطلع شباط. وفي الخارج استنفار عسكري تركي عند الحدود مع سوريا ردا على حشد ثلاثين ألف عنصر كردي في المنطقة الشمالية السورية بدعم أميركي. وفي رام الله استعداد للرئيس الفلسطيني لجولة في الخارج خصوصا في أوروبا وروسيا حاملا نتائج مؤتمر المجلس المركزي لمواجهة قرار تهويد القدس. وبالعودة الى محلياتنا نشير الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اكد الحرص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها... وإذ لفت أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي الذين قدموا له التهاني بالسنة الجديدة الى أهمية تعزيز الاستقرار الأمني المحقق شددالرئيس عون على ان الشأن الاجتماعي-الاقتصادي هو الطريق الأصعب إنما نحن اليوم وضعنا القطار على السكة... وبالنسبة الى القدس أكد أن القرار الترامبي يعمِّق الفجوة ويبعد السلام الحقيقي... ============================ * مقدمة نشرة أخبار "المستقبل" حرارة السياسة سخنت برد كانون حتى بدا صيفا سياسيا حارا. فالحرارة إرتفعت بين عين التينة وبعبدا، بتجدد السجال حول أزمة مرسوم الأقدمية بعد صدور تقرير هيئة التشريع والاستشارات. التقرير حسم بأن توقيع وزير المال ليس ملزما. فجاء الرد من الرئيس بري بأن التقرير كتب بناء على الطلب.. جريصاتي رد على الرد بأن النقاش الدستوري والقانوني إنتهى بصدور التقرير، فرد وزير المال على رد الرد بالقول: آخر الإبداعات أن أسمع من وزير معني أن من إستشارها هي أعلى سلطة قضائية. الحماوة تجلت أيضا في بيان كتلة المستقبل، التي ردت على ما إعتبرته حملة تشويه وتحريض تتعرض لها علاقة تيار المستقبل بالمملكة العربية السعودية، وتشارك فيها جهات إعلامية محلية وعربية، تعمل على بث تقارير ومعلومات مفبركة والتعامل معها باعتبارها وثائق، لا وظيفة لها سوى الاساءة للمملكة وبعض الدول العربية الشقيقة. أيضا عادت الحرارة إلى الخطوط بين القوات وتيار المستقبل، بحسب الوزير ملحم الرياشي، الذي وصف في حديث لتلفزيون المستقبل العلاقة بين الطرفين بأنها إلى تحسن، وأن بعض التفاصيل بحاجة إلى نقاش ومصارحة، كما أن هناك حرصا من الطرفين على تطوير العلاقة وتصفية رواسب الماضي. الحماوة مستمرة أيضا؛ بالتحضير للمؤتمرات اللبنانية في روما وبروكسل وباريس التي من المفترض أن تنتهي الى دعم لبنان أمنيا وسياسيا وإقتصاديا. وتحمل الحكومة اللبنانية الى مؤتمر باريس؛ وفق الرئيس سعد الحريري، برنامجا يشمل أكثر من مئتين وخمسين مشروعا؛ بكلفة تصل الى ستة عشر مليار دولار. الحماوة ذاتها وصلت الى مشروع ينتظره اللبنانيون، وهو قرار البدء بتوسعة وتطوير مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي ليستوعب عشرة ملايين مسافر. كذلك ينتظر اللبنانيون الأحد المقبل للمشاركة في الاحتفال في وسط بيروت الذي إنطلقت التحضيرات له. =========================== * مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي" واحد وسبعون بندا على جدول أعمال مجلس الوزراء لبعد غد الخميس، وكأنه جدول اعمال لغير لبنان: بنود لا ترقى إلى هموم اللبنانيين بل هي في معظمها "بنود رشوات انتخابية" إذا صح التعبير: مليارات من الليرات لتأهيل الملاعب، وهذه المليارات موزعة وفق الدوائر الانتخابية أكثر مما هي موزعة وفق حاجات الملاعب... ومن ضمن الرشوات الانتخابية ايضا، إعفاء بعض الأندية من الرسوم البلدية، عل هذا الإعفاء يؤدي إلى استمالة جمهورها في صناديق الإقترع... ولا يخلو جدول الأعمال من بنود توظيفات ومنها عرض وزارة الداخلية حاجة هيئة الإشراف على الإنتخابات لموظفين إداريين لمساعدتها في عملها... هذه عينة من البنود على طاولة جلسة مجلس الوزراء، أما القضايا التي تكاد ان تفجر البلد فليست على جدول الأعمال ، ربما لأن طاولة مجلس الوزراء هي للبنود الهامشية أما البنود التفجيرية فمتروكة للتسويات الجانبية خارج القاعات الكبرى ... لكن يبدو ان مرسوم الأقدمية لم يعد قابلا للتسوية بعدما إستنفذ بنود الدستور ومطالعات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وبات يشكل الكباش الأكبر، والجميع في حال ترقب لما سينتهي إليه، فما بعد البت به غير ما قبل البت به، لأن ما سينتهي إليه سيظهر حقيقة ميزان القوى السياسية في البلد بعيدا من الأقنعة والقفازات، لهذا السبب يمكن اعتبار ان هذه المعركة حيوية جدا واستراتيجية جدا بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية، إذ كيف سيكون عليه الوضع إذا كان رئيس الجمهورية لا يستطيع إنجاز مرسوم حمل توقيعه وتوقيع رئيس الحكومة ووزير الدفاع وكان على شفير النشر؟ وفي المقابل كيف سيتحمل الرئيس بري أن يمر مرسوم قال عنه إنه يستلزم توقيع وزير المال، ولم يحصل هذا الأمر؟ هكذا، الوضع في عنق الزجاجة، ولم تنجح في سحبه من هناك أكثر من مطالعة صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. في ظل هذا الجو الأكثر من متشنج ، علامة مضيئة في النفق : وكالة " موديز" للتصنيف الائتماني توقعت ان ينمو اقتصاد لبنان بنسبة إثنين في المئة فاصل ثمانية. البداية رد وزير المال على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات التي أفتت بعدم وجوب توقيعه على مرسوم الأقدمية. ============================== * مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في" ان تكون سارقا للمال العام في لبنان لا مشكلة، ان تكون معتديا على الاملاك العامة البحرية ايضا لا مشكلة، ان تكون منتهكا الاعراف والقوانين والتشريعات ايضا وايضا لا مشكلة، لكن المشكلة الكبرى ان تكون اعلاميا وان تسعى وراء الحقيقة وان تعتمد الصورة مستندا والكلمة سلاحا، هذا تماما ما حصل مع الـ MTV منذ الاحد حتى اليوم، ففي يوم العطلة لم تكن اخبار الـ MTV في عطلة بل ذهبت الى منطقة الرملة البيضاء وتحرت واستكشفت لتصور جريمة متمادية جديدة ترتكب بحق البحر والبيئة في لبنان، فالقائمون على مشروع الايدن بي ينفذون سنسولا بحريا في تحد جديد للقانون وفي تغاض مشبوه من عدد كبير من المسؤولين. وبدلا من يتحرك المسؤولون لايقاف المجزرة البيئية ووضع المعتدين على حدهم ورفع دعوى بحقهم تقدمت الشركة المالكة لمشروع الايدن بي بدعوى في وجه الـ MTV مطالبة بالزامها دفع غرامة اكراهية توازي 180 مليون ليرة لبنانية حتى الساعة. هكذا رضي القتيل ولم يرض القاتل وكأن المطلوب اسكات الاعلام الحر ليتسنى للمعتدين استكمال اعتداءاتهم على ما تبقى من الطبيعة في لبنان، فالى هؤلاء نقول: لا فالـ MTV لم تسكت يوما عن الخطأ ولن تسكت اليوم، ومن لم ترهبها بنادق الوصاية والاحتلال لن ترهبها ضغوط وترهيب وترغيب وهي لها ملء الثقة بالقضاء، فالقضاء اللبناني لا ينطق ولن ينطق حكمه الا باسم الشعب اللبناني لا باسم تجار الارض والبحر والسماء، تجار الوطن. ============================= * مقدمة نشرة أخبار "الجديد" فرقهما مرسوم ووحدتهما القدس وفي ظل احتدام السجال مجددا بات حل معضلة المرسوم كحل الدولتين يحتاج إلى معجزة. الجديد حصلت على مراسلات هيئة التشريع والاستشارات وفي الرأي خلصت الهيئة أن الوزير المختص هو وزير الدفاع بالاشتراك مع رئيسي الجمهورية والحكومة وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم في التوقيع وزير المال ما استدعى ردا من طهران إذ قال الرئيس نبيه بري هي استشارة بناء على الطلب مع الأسف فجاء الرد على الرد من الرابية بقول وزير العدل سليم جريصاتي لا يحق لأحد التطاول على القضاء ولن نقبل أن ينتقص أحد من صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا العهد وأن الاتهام للرئيس بأنه يتجاوز الدستور ويخرقه اتهام خطر. قد يسأل سائل لماذا الصحوة اليوم على حق الطائفة الشيعية في وزارة المال بعد مقايضتها في سوق الحقائب منذ خمسة وعشرين عاما ولكنْ لكل مقام مقال والحق يقال فرئيس مجلس النواب نبيه بري أطلق من مؤتمر برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طهران مواقف مخصبة نوويا تجاه القضية الفلسطينية وقد يكون المسؤول العربي الوحيد الذي سمى الأشياء بأسمائها وقرن الأقوال بخريطة طريق للأفعال فدعا إلى نقل السفارات الإسلامية من واشنطن ومقاطعة إدارة الرئيس ترامب حتى الرجوع عن قراره ضم القدس ووقف كل المفاوضات المتصلة بما يوصف بعملية السلام حتى صدور إعلان واضح بوقف الاستيطان والى إصدار دولنا إعلانا واضحا لا رجوع عنه يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس فضلا عن دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وإلغاء اتفاقية أوسلو وسائر الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وإغلاق السفارات الإسرائيلية في العواصم العربية والإسلامية وإنشاء صندوق برلماني شعبي لدعم صمود الفلسطينيين والمقدسيين من القدس عرج بري إلى جدار الضغط الذي سترفعه إسرائيل على أرض لبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة بهدف إمرار صفْقة العصر أو عقاب لعدم إمرارها وبعد هذا العرض تساءل بري أما آن لنا بعد كل هذا أن نتضامن وأن ننسق أما آن لنا أن نتحد؟ هل ترانا نطلب الكثير؟ أليس ذلك قليلا من كثير؟ أفيدونا أفادكم الله كلام بري في طهران كان له ظهير في لبنان وأمام السلك الدبلوماسي قال رئيس الجمهورية ميشال عون إن من حق كل دولة أن تقرر مقار سفاراتها ولكن اختيار القدس تحديدا من الرئيس ترامب يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار استعارا وسأل عون هل المطلوب شحذ النفوس وإشعالها بنار الظلم والحقد معتبرا أن السلام لن يكون ما لم تبحث جديا مشكلات هذه المنطقة من منطلق العدالة لا القوة وعبر الاعتراف بالحقوق لا بالاعتداء عليها. وبمنطق العدالة الاعلامية فإن قناة الجديد التي كشفت عن أوراق دبلوماسية بالغة الدقة لمرحلة احتجاز الحريري في الرياض قوبلت بنكران من كتلة المستقبل التي كانت اول من نبه الى وضع الحريري الخطر عندما ساقت بيانها الشهير في اثناء توقيفه في السعودية. والكتلة اليوم ردت على تقارير البحصة ليكس من باب اعتبار ما نشر "معلومات مفبركة" لا وظيفة لها سوى الاساءة الى المملكة العربية الشقيقة وإذ دعت الكتلة الى الكف عن هذه الاساليب اكدت أن تيار المستقبل أمين بكل هيئاته وتشكيلاته السياسية على العلاقة بالسعودية لن يشك احد في أنكم تبايعون المملكة وملوكيين اكثر من الملك نفسه وأن هذه المرحلة الانتخابية العصيبة تتطلب منكم برقيات تضامن ومؤازرة بكل تشكيلاتكم السياسية لكن ما نشرته الجديد يتخطى امتنانكم للسعودية فهي وثائق لا تقبل الفبركة ولا التشكيك ولا تحرجونا اكثر فنضطر الى المكاشفة مع الرأي العام لنضعه في حقيقة من اتصل بنا ومن تدخل طالبا حذف بعض الاسماء ودور دول ووزراء وسفراء فحافظوا على طيب علاقتكم مع المملكة لكن احفظوا سركم وتداروا خلف السنتكم وبياناتكم وإن كنتم ستردون فردوا على السفارات التي خطت بأقلامها ودونت وراسلت وأبرقت وإن لم تكن لديكم الجرأة على ذلك فعلى الاقل أقيموا وزنا لرئيس حكومة كان في لحظة خطف سيصبح خلف السجون الحائرة. ============================= * مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان" من باب القدس العظيمة والمقاومة دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري في صلب الموضوع وقال بصوت عال من على منبر منظمة التعاون الاسلامي اغلقوا سفاراتكم في واشنطن وقاوموا بكل الوسائل والغوا اتفاق اوسلو. الرئيس بري وفي كلمته امام المؤتمرين في طهران كشف عن بدء اسرائيل بناء جدار ضمن الاراضي المتنازع عليها في جنوب لبنان محذرا مما اسماه بصفقة العصر. المواقف الهامة التي اطلقها الرئيس بري لاقت ترحيبا واسعا وصدى كبيرا لدى المشاركين في المؤتمر حيث نوه رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني بخطاب الرئيس نبيه بري امام المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية وما تضمنه من مقترحات عملية سيعمل على ادراجها في التوصيات الختامية. هذا في طهران، اما في لبنان فالبعض مصمم اخذ مرسوم الاقدمية الى المدى الاوسع والاخطر بعد صدور ما سمي برأي هيئة القضايا والاستشارات التي اقرت رأيا ليس من اختصاصها البتة، فهل اضحت الهيئة مجرد هيئة خدمات غب الطلب لفريق سياسي معين؟ وهل تحولت وزارة العدل الى شركة هولدينغ يملك كامل اسهمها التيار الوطني الحر ويرأسها وزير عدل لا يعلم ما هو فاعل؟ فيا صاحب المعالي من طالب راي هيئتكم الموقرة في موضوع مرسوم الاقدمية؟ ولمن تتبرع وتتنطح لكي تفيض باستشاراتك البالية التي لا تصرف في مكان؟ فاذا كان وزير العدل وفريقه السياسي اداروا "الدينة الطرشا" لآراء معظم الخبراء وكبار الفقهاء في الدستور والقانون الذين اجمعوا على اعتبار مرسوم الاقدمية غير دستوري لعدم توقيع وزير المال عليه فكيف سيحفظ دستور البلاد؟ ومن سيصونه من المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي لم يعد يجوز السكوت عنها تحت اي ضغط او اهتزاز؟ فقرار هيئة الاستشارات ورأيها علق عليع وزير المال علي حسن خليل قي تغريدة على تويتر بالقول البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد ارباك اصحابها ويخلق اشكالات جديدة، وتابع خليل وتوضيحا لما نشر في فتوى بناء للطلب فان مجلس القضايا في مجلس الشورى اصدر بتاريخ 19-11-92 قرارا حمل الرقم 4 على 92،93 وقال حرفيا ان وزير المالية يجب ان يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة وحتى بصورة غير مباشرة نتائج مالية او اعباء على الخزينة، ودعا خليل معالي الوزير الى قراءة القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ. وآخر تجليات وزير العدل اعلانه فرمانا جديدا من امام مركز تكتل التغيير والاصلاح بان النقاش الدستوري والقانوني بمرسوم الاقدمية قد انتهى، لا يا صاحب المعالي، النقاش الدستوري فتح الآن ولن يقفل طالما هناك تجاوز للدستور والقوانين فلست انت من ينهي ومن يقرر فهناك مجلس نيابي هو صاحب الكلمة الفصل في القضايا الدستورية والاساسية في البلاد، وحسنا فعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ اليوم الاول للازمة حين صنف وزارتك بالمنتمية واليوم عاد وعلق الرئيس بري من طهران على رأي هيئة القضايا حين اكتفى بالقول ان استشارة الهيئة تمت بناء للطلب مع الاسف، وهو اسف لكل لبناني على ما وصل اليه البلد والقضاء من ترد واستغلال لاغراض واهداف ابعد من مرسوم الضباط الى امور اخطر بكثير. ============================= * مقدمة نشرة أخبار "المنار" هي القدس، الحاضرة الدائمة في قلب طهران كما في مؤتمراتها وندواتها، وهي كلمة السر الاسلامية الجامعة واهم قضايانا كما قال الامام السيد علي الخامنئي، وليست سلعة تباع عند اتباع صفقات القرن، بل اصحاب مشاريع الوهم.. على اسم القدس انعقد المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في العاصمة الايرانية طهران دعما للشعب الفلسطيني ولحقه في تحرير أرضه.. تحرير ممكن لفلسطين من النهر الى البحر وعاصمتها القدس الشريف، فالحماقة الاميركية لن تتم، وفلسطين متلاحمة بلدا وتاريخا، ولن تتمكن منها حكومات كالسعودية ارتكبت خيانة بحق الامة لمساعدتها اميركا والصهاينة كما قال الامام الخامنئي، فالعداء داخل العالم الاسلامي يجب ان يتوقف، ويجب الا نسمح باستقرار الكيان الصهيوني.. والى ان يستقر الوضع بعودة ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، كانت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الدول الاسلامية إلى نقل سفاراتها من واشنطن ومقاطعة الإدارة الاميركية. … في الملفات اللبنانية تأكيد رئاسي على الاستقرار السياسي الذي ساهمت بارسائه الحكومة ولو علت في داخلها الاصوات المختلفة احيانا، فالجميع تحت سقف الاختلاف الذي يغني الحياة الديمقراطية كما قال الرئيس ميشال عون.. وفي كلمته امام اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان أكد الرئيس ان حفظ الاستقرار الامني في منطقة ملتهبة امر بالغ الصعوبة، لكن حققه لبنان ومنع انتقال الفتنة الى داخله بتظافر كل الارادات.. واذا ما تضافرت الارادات فيمكن حل كل الخلافات، ما تقدم منها وما تأخر، ولكي تطوى صفحات الخلاف بجد، فان الامر يتطلب الاستعانة على قضاء هذه الحاجة بالصمت والكتمان.. 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