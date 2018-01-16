خلال مداهمة لمخابرات الجيش.. هذا ما حصل!

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أفادت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ أنه “بتاريخه دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ منزل المدعو قاسم خدوج في محلة الرّمل العالي، المطلوب توقيفه بجرم الإتجار بالمخدرات​ وإطلاق نار في أماكن مختلفة. وخلال عملية الدهم أقدم المطلوب على ​إطلاق النار​ باتجاه الدورية فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابته بقدميه ويده اليسرى. وقد ضبطت بحوزته أسلحة وذخائر حربية و​كاميرات مراقبة​ وأجهزة DVR، بالإضافة إلى كميات متنوعة من المخدرات”، مشيرةً إلى أنه “تمّ نقل الموقوف إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، فيما صودرت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​ المختص”.