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كنعان: الكثير من تمويل الجمعيات سياسي وانتخابي لا انساني ولا تربوي واين كان المتباكون على زيادة tva عندما شطبنا الوهمي منه؟

16
JANUARY
2018
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اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان لديه معطيات لم بكشف عنها بعد تشير الى ان هناك الكثير من التمويل السياسي الحاصل في توزيع الجمعيات، وان هدفه انتخابي وليس ثقافي او تربوي او اجتماعي او صحي، لافتا الى انه تبين للجنة المال ان هناك جمعيات تستفيد من غالبية الوزارات، منها ما هو وهمي ومنها ما هو جدي، متسائلا "كيف يمكن للدولة اللبنانية العاجزة والتي يتخطى دينها السبعين مليار دولار ان تتبرع لجمعيات؟". واوضح كنعان ان تخفيض اعتمادات هذه الجمعيات بعد وقف دعم تلك الوهمية منها يكفي لتخفيف الكثير من الضرائب المفروضة على المواطنين، وقال للlbci "عند بحث الضرائب لتمويل السلسلة طرحنا التوفير من باب الجمعيات على سبيل المثال، حيث شطبنا في لجنة المال بحدود ال400 مليار ليرة. اولم يكن هذا المبلغ كافيا لعدم اقرار زيادة ال1% على الtva؟ واين كان بعض المتباكين اليوم على زيادة الtva؟ ولماذا لم يدعموا موقفنا في المجلس النيابي؟ ".
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