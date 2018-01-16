معارضة رئيس المجلس النيابيّ لمرسوم الضباط طائفيّة وسياسيّة بامتياز

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بقلم جورج عبيد شبّه للبنانيين الغائصين في منظومة الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابيّ الأستاذ نبيه برّي بأنّ الخلاف دستوريّ بحت حول تجاوز توقيع وزير المال علي حسن الخليل لما يسمّى بدورة عون أو دورة سنة 1994. كما شبّه أيضًا بأنّ حلّ الواقع المأزوم بإمكانه أن يستند إلى تحديد دستوريّ وقانوني لدور وزير المال في التوقيع على المراسيم سواء احتاجت إلى موازنة مالية للصرف أو ليست بحاجة إليها. من شاء حصر المشكلة بتحديدات ومألفات دستورية وقانونيّةDes synthéses constitutionels et juridiques فهو بعيد عن توصيف الواقع المعيش والمتبلور في طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابيّ، ومن شاء تجميدها في إطار سياسيّ عابر فإنه بدوره لا يفقه بأنّ لهذه الخلافات حسابات ترتبط بطبيعة النظام السياسيّ اللبنانيّ، وهو نظام لبناني مأزوم ومحكوم بدوره بالمرادفات والتعابير الطائفيّة والمذهبيّة، المعبرة عن مجموعة شكوك تتجمهر وتتجوهر بل تحتشد وتتراكم في معركة التحضير للانتخابات النيابيّة ضمن القانون الجديد القائم على النسبيّة والصوت التفضيليّ، وتصبّ آلياتها في المرحلة المتكوّنة والناشئة من نمطية الانتخابات ونتائجها التي ستؤول إلى نمط جديد في التعاطي السياسيّ الداخليّ ستتداخل فيه القوى الإقليميّة والعربيّة المؤثرة في صراع رابط ما بين لبنان وسوريا والعراق. القضيّة إذًا ليست دستوريّة وقانونيّة بحتة. وعلى الرغم من أن جوهرها سياسيّ بامتياز، فإنّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أبدت رأيًا قانونيًّا عادت فيه إلى حكم صدر سنة 1991، برئاسة القاضي المرجع جوزيف شاوول، أبطل فيه قرارًا صادرًا عن وزير المال سنة 1988 اعتبر بأنه صادر "عن سلطة غير صالحة"، وقد استند رأي تلك الهيئة إلى المادة 66 من الدستور المعدّل سنة 1990، وهذا نصّها: "لا يلي الوزارة إلاّ اللبنانيون، ولا يجوز تولّي الوزارة إلاّ لمن يكون حائزًا على الشروط التي تؤهلّه للنيابة، يتولّى الوزراء إدارة مصالح الدولة، ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بمن يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خصّ به. يتحمّل الوزراء إجماليًّا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامّة ويتحملون إفراديًّا تبعة افعالهم الشخصيّة". هذا يوضح وبحسب رأي الهيئة ورأي عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين، بأن الدستور لم يذكر دور وزير المال، ولم يشر إلى توقيعه بمعنى أن ليس من اختلاط بين أعمال الوزارات، وليس من وزارة أعلى من الأخرى. هناك خصوصية لكل وزارة ولمهمّة كل وزير. هذا عينًا يقود بدوره إلى المادة 56 من الدستور اللبنانيّ، وقد جاء فيها: "يصدر رئيس الجمهوريّة القوانين التي تمّت عليها الموافقة النهائيّة في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أمّا القوانين التي يتخذ المجلس قرارًا بوجوب استعجال إصدارها فيجب عليه ان يصدرها خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أيّ قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه إيداعه رئاسة الجمهوريّة. وإذا اصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم نافذًا حكمًا ووجب نشره". ويقول نصّ المادة 57 من الدستور: "لرئيس الجمهوريّة بعد إطلاع مجلس الوزراء حقّ طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقّه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونًا, وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذًا". يتبيّن وبالمعنى الدستوريّ واستنادًا إلى المواد الدستوريّة المذكورة والمعدلة سنة 1990 بأنّه لا يوجد ذكر لوجوب توقيع وزير المال على مرسوم كهذا المرسوم موضوع الإشكال والإشكاليّة القائمة بين رئيسيّ الجمهورية والمجلس النيابيّ. وفي الوقت عينه، يتبيّن بأنّه ثمّة إمعانًا على عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وبخاصة السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة. فرئيس المجلس النيابيّ الأستاذ نبيه برّي، يتوكّأ على وزير المال الدكتور علي حسن خليل ليظهر حالة انسيابيّة تتغلغل في جوف السلطة التنفيذيّة وفي صلاحيات رئيس الجمهوريّة بالتعارض معها، مبطلاً بمبدأ الانسياب وجوهره الفصل بين السلطات، معيدًا الواقع الدستوريّ-النظاميّ والسياسيّ إلى حقبة التلاشي والاستيلاد المقيت المخلخل للأسس الميثاقيّة كأعمدة تجمع بين السلطات ويقوم عليها النظام السياسيّ اللبنانيّ، وهذا بدوره يتناقض مع فلسفة الماددة 24 من الدستور في حيّزها الميثاقيّ، وفي إشارتها إلى مفهوم المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويتناقض مع المادة 57 حيث جاءت تلك العبارة الشهيرة بأنّ رئيس الجمهوريّة "لا يردّ طلبه". خطورة الأزمة بشقيها الدستوريّ والسياسيّ وعمقها الميثاقيّ أنها قد تقود إلى تحقيق مثالثة خفيّة مع إصرار برّي على وجوب توقيع وزير المال بهالته الطائفيّة، فتبطل المثالثة المناصفة. فيما كثيرون طرحوا سؤالاً جوهريًّا، لو لم يكن الدكتور علي حسن خليل وزير المال، هل كانت هذه الأزمة عينًا لتنفجر؟ تقود أزمة "دورة عون" بسياقها الدستوريّ-القانونيّ، إلى اعتبار يحاول بعضهم تجذيره وتوظيفه وتثميره في لحظة سياسيّة انتخابيّة، وهو أنّ ثمة أزمة مسيحيّة-شيعيّة تعصف بالكيان اللبنانيّ وبالجوهر الميثاقيّ، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حين كان رئيسًا للتيار الوطنيّ الحر قد أرسى أطيب العلاقات بحزب الله الممثّل الفعليّ للوجدان الشيعيّ وبخاصة مع امينه العام السيد حسن نصرالله، وارتبط معه بورقة تفاهم بنى رئيس الجمهورية عليها خطاب العهد ضمن حرصه على دور المقاومة بمفهوم القتال الردعيّ بوجه إسرائيل ومفهوم القتال الاستباقيّ بوجه القوى التكفيريّة. وفي الوقت عينه فإنّ الوجدان المسيحيّ باكثريته المطلقة لا يزال يتذكّر كيف أنّ أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وقف في الانتخابات الرئاسيّة إلى جانب العماد عون بخلاف الرئيس نبيه برّي الذي تحالف آنذاك مع الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط في تأييد النائب سليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية، وللأمانة لم يكن حلفه مرضى عنه من الجانب السوريّ. ففي الأزمة السوريّة كان برّي مترقّبًا ببرودة في حين أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان مدافعًا عن سوريا كبلد له كيانه وحريته. لقد مثّل سؤال الصديق الحبيب سامي كليب لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله خلال المقابلة التلفزيونيّة مفاجأة حقيقيّة غير متوقعة حول عدم اشتراك حركة أمل في القتال في سوريا أسوة بالحزب أو بالحزب السوريّ القوميّ. عناصر الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس أبعد من مرسوم. لإنها أزمة نظام سياسيّ. الرئيس نبيه برّي يخوض معركة الانتخابات من خلال إثارته لمسألة المرسوم معيدًا لبنان إلى لحظة ما قبل الطائف، أي لحظة الصراع بين حكومة شرعيّة وأخرى شرعيّة، استتبعت بإبعاد هذه الدورة بالذات دورة ضباط 94 عن الحق في الترقية. ويخوض في الوقت عينه معركة رئاسة المجلس النيابيّ بمفهوم القتال السياسيّ والاشتباك الدستوريّ الاستباقيّ، خاشيًا من أن يؤول الحلف المتين بين التيار الوطنيّ الحر وتيار المستقبل، وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تطويقه. إنها معركة سقوف عالية على حسب تعبير بيان كتلة الإصلاح والتغيير والذي تلاه وزير العدل الصديق الحبيب سليم جريصاتي. يستعمل فيها الأسلحة الثقيلة كقوله بأنّ بيان هيئة التشريع والاستشارات غبّ الطلب، أو بأنّ الضعيف هو الذي يلجأ للقضاء. ولا بدّ من إيراد سؤال طرحه مصدر سياسيّ محايد: لماذا رئيس المجلس النيابيّ نبيه برّي لا يزال راسخًا وحيدًا أحدًا منذ سنة 1993 غير قابل للتبدل فيما عهود تبدلت من الياس الهراوي إلى إميل لحود إلى ميشال سليمان والآن ميشال عون، وفيما رؤساء حكومات وحكومات تبدلوا وتبدلت، ألا يهتك هذا الثبات مبدأ الديمقراطية البرلمانيّة في لبنان؟ هل من الخطأ طرح هذا السؤال؟ معركة نبيه برّي تدور في أنه يشاء حصر الشيعيّة السياسيّة بشخصه وبتمرير مبدأ المثالثة في السلطة التنفيذيّة من خلال تثبيت موقع وزير المال وتوقيعه على المراسيم، وجعل السلطة التنفيذيّة في قبضته كما كانت تحدث الأمور خلال عهود مرّت، وعدم التخلّي عن طائفيّة وزارة المال، بإصرار أن يتكرّس عرف بضرورة تولية وزير شيعيّ وزارة المال في كلّ الحكومات المتتالية، فيما معركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إعادة الحق لأصحابه، وإعادة الاعتبار لميثاقية النظام السياسيّ عبر مبدأ فصل السلطات وسيادة كل وزير على وزارته وسيادة الرئيس بحقّه الدستوريّ في بتّ المراسيم والتوقيع عليها إلى جانب رئيس الحكومة والوزراء المختصين. نحن في وسط أزمة كبرى إنها أزمة انتخابات مرتقبة ضمن أزمة نظام سياسيّ وتكوينيّ تتآكله الطائفيات السياسية وتنهشه وتتقاسمه باندراجها في شخصانية نافرة وفاقعة، وأزمة حقّ يفترض ان يعلو ولا يعلى عليه بحقوق زائفة.