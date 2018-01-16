بالصور - تكسير وضرب وتهديد.. ماذا حصل في الضاحية الجنوبية؟!

A + A -

بعد قرار القوى الأمنية إزالة المخالفات والتعديات في منطقة الحرش في بئر حسن، بمؤازرة شرطة بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، تعرضت سيارة تابعة للمفرزة الصحية لبلدية الغبيري للهجوم والتعدي بالضرب، ما أدّى الى تحطيم زجاجها الأمامي.

وقد عمد بعض الأشخاص من أصحاب المخالفات، التي أزيلت صباحاً في بئر حسن، الى التعرض للشرطي التابع للبلدية بالضرب بآلة حادة على الرأس وقاموا بسلبه الكاميرا ومحتوياتها الخاصة بالبلدية، كما حدثت سلسلة من الإعتداءات، هي:

١- تعرّض سيارة المفرزة الصحية للإعتداء والكسر وتهديد أحد العناصر المفرزة الصحية.

٢- تعرّض أحد شرطة البلدية الى الضرب على رأسه بآلة حادة ونقله الى المستشفى للعلاج وسحب السلاح وتهديده وسلب الكاميرا.

٣- التهجّم على مبنى البلدية وتهديد الموجودين في المبنى، بمن فيهم رئيس البلدية، في حال رفع دعوة قضائية بما حصل.

٤- التهديد بمنع تواجد عناصر الشرطة في كافة منطقة بئر حسن.

٥- منع عناصر شرطة البلدية على تقاطع المستقبل من القيام بعملهم وتنظيم السير.