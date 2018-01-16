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في لبنان.. تعرّف على فتاة قاصر عبر مواقع التواصل، وكانت الكارثة!

16
JANUARY
2018
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي: "تذكر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المواطنين الكرام والمقيمين والنازحين، بضرورة مراقبة أطفالهم في أثناء استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي نظراً لما ترتبه من تداعيات خطيرة على المجتمع وبخاصة الاطفال منهم، وتحذيرهم من التعرف أو مقابلة أي شخص يتعرفون عليه من خلال تلك المواقع.


وفي هذا السياق يواصل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية متابعة أي شكوى ترده حول قيام أشخاص باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للاحتيال على الآخرين، وتمكن من توقيف شخص لقيامه بالاعتداء على فتاة قاصر بعد تواصله معها عبر هذه المواقع.

 

فنتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من المكتب بتاريخ 12/01/2018 من توقيفه. بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على الاعتداء على الفتاة القاصر، بعد تعرفه عليها عبر حساب الكتروني وإيهامها بالزواج منها. وقد تبين أنه يتعاطي المخدرات ومن أصحاب السوابق في عمليات السلب بقوة السلاح. أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً لإشارته".

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