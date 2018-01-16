وديع كنعان يزور عيتاني: تشجيع الاستثمارات السياحية

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ضمن سلسلة الاجتماعات مع وزير السياحة وافيديس كيدانيان وايدال، التقى الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان رئيس مجلس ادارة ايدال نبيل عيتاني، حيث جرى استكمال المشاورات والتحضيرات لعقد ورشة عمل تضم وزارة السياحة والقطاع الخاص الفندقي وايدال، في سياق التشجيع على الاستثمار الذي سيستفيد منه القطاع السياحي عموما، لاسيما في اطار تأمين البنى التحتية المتكاملة للسياحة الدينية، خصوصا في المدن والقرى السياحية، بحيث سيكون اللبناني هو المستفيد الاول.



مع الاشارة الى ان وزارة السياحة، في طور التحضير لرفع مشروع الى مجلس الوزراء لتقديم الدعم واعطاء حوافذ ضريبية للمشاريع السياحية الجديدة المرتبطة بالسياحة الدينية من خلال ايدال، لتفعيل الاستثمار، ترجمة لتوصيات منصة السياحة الدينية التي عقدت في مؤتمر الطاقات اللبنانبة LNE، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.