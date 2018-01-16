ابي رميا رداً على بزي: "فخورون بما أنجزناه"

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ردّ عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون ابي رميا على تصريح النائب علي بزي الذي انتقد فيه أداء نواب ووزراء التيار الوطني الحر، قائلاً: " الشراكة كانت وستبقى بخير طالما هي بمنأى عن منطق الشركة وهو منطق للأسف بدأ يطغى على أداء التيار الوطني الحر وسلوكه في كل مفاصل الدولة والإدارة." وتابع بزي: "تصديتم يا معالي الوزير لكل الإصلاحات التي قدمت من أجل تحسين قانون الإنتخابات، فلماذا وبعد خلطة الدبس بالطحينة وبعد فوات الأوان جئتم تطالبون اليوم بفصل الطحينة عن الدبس؟".

من هنا، أجابه النائب ابي رميا قائلاً: " فخورون بما أنجزناه من خلال وصول العماد عون الى قصر بعبدا. وإن اللبنانيين يعيشون حقبة استعادة الرئاسة الاولى دورها وهيبتها.اما القانون الانتخابي، فبكل اعتزاز، اقريناه لانه يسمح بتمثيل اكثر عدالة ويلغي لغة المحادل التي يحنّ اليها البعض".