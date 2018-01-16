living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلودين عون روكز: نعوّل على التزام رؤساءِ وأعضاءِ المجالسِ البلدية بالسعي لتأمين بيئةٍ مؤاتيةٍ لمشاركةِ المرأة في صناعةِ القرار

16
JANUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقامت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة والمجلس البلديّ في زوق مكايل، ندوةً بعنوان : " مشاركة المرأة وبناء السلام في لبنان: الحوار وتبادل الخبرات في مجال الحكم المحلّي"، في قاعة المؤتمرات في بلديّة زوق مكايل، ضمن مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المحليّة "الذي تنفّذه الجهتان بالشراكة مع الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ GIZ.

 

حضر الجلسة الحواريّة رئيسة الهيئة السيّدة كلودين عون روكز، الوزير السابق الأستاذ زياد بارود، رئيس بلديّة زوق مكايل الأستاذ الياس البعينو، مدراء عامين، عدد من أعضاء الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، ممثّلي الجمعيات، وعدد من فعاليّات المنطقة.

 

السيّدة كلودين عون روكز

بعد النشيد الوطنيّ والكلمات الترحيبيّة بالحضور، استهلّت السيّدة عون روكز كلمتها بالإضاءة على هدف اللقاء وهو مناقشة أهمية دور المرأة في صناعةِ السياسات وضمانِ سلامِنا وأمنِنا في حياتنا اليومية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سياق سلسلة من الاجتماعات والندوات التي تقيمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، منذ شهر تشرين الثاني الماضي، وفي جميعِ المناطقِ اللبنانية، بهدف الإضاءة والتأكيد على ضرورة مشاركة المرأة في صناعةِ القرار وبناءِ الأمنِ والسلام، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على التنمية المحلية والاستقرار. وأكّدت أنّ قضية المساواة بين الرجل والمرأة هي قضيةٌ حيويةٌ لا تنفصل عن تطورِ وتنميةِ المجتمع. فتمكينُ المرأة ومشاركتُها الفاعلة في جميع ميادين الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، بحد ذاته هدفٌ تنمويٌ في عالمنا المعاصر، حيث أصبح احترام حقوق المرأة وتحقيق المساواة أحدَ مؤشرات تطوّرِ المجتمعات وتنميتِها.

وأضافت: " لقد اعترفت الدول من حول العالم، منذ حوالي عقدَين من الزمن، بحاجاتِ النساء والفتيات الخاصة أثناء النزاعات وبعدها، وبالدور الأساسي للمرأة كبانية للسلام. وهكذا أقرَّ مجلسُ الأمن في منظمة الأمم المتحدة القرار 1325، الذي تعهّد بإعلاءِ صوت المرأة وتفعيل حضورها في الحياة العامة وصنعِ القرار كمدخلٍ أساسي لمشاركتها في التخفيف من آثار الحروب وفي تحقيق السلام والازدهار. لكن إنصافُ المرأة وتفعيل مساهمتها في الميادين كافة يتطلّبُ منا جميعاً، رجالاً ونساءً، العمل الدؤوب والمستمرّ ضمنَ شراكةٍ عادلة بين النساء والرجال في جميع القطاعات وعلى النطاق المحلّي كما الوطني".

وتابعت: "وعليه، فإنَّ الحاجة ماسّة إلى إعطاءِ زخمٍ جديدٍ لتنفيذ القرار 1325 عن طريق تضافرِ الجهود على المستوياتِ الوطنية والإقليمية والدولية كافةً. وإدراكاً لهذه الحاجة، تم تشكيلُ فريقِ عملٍ وطني من ممثلي الوزارات والإدارات المعنية بقيادة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لرسم خطة عملٍ وطنيةٍ لوضعِ القرار 1325 حيّذ التنفيذ في لبنان، وذلك بالتنسيق مع منظماتِ الأممِ المتحدة  ومؤسسات المجتمعِ المدني ذات العلاقة".

وختمت:" نحن بذلك نعوّل على وعي وإدراكِ رؤساءِ وأعضاءِ المجالسِ البلدية لأهميةِ دورهِم في هذا الصدد، وعلى التزامهم بالسعي لتأمين بيئةٍ مؤاتيةٍ لمشاركةِ المرأة في صناعةِ القرار وبناءِ الأمن والسلام".


الأستاذ الياس البعينو

من جهته أكّد رئيس بلديّة زوق مكايل الأستاذ الياس البعينو "أنّ نِظامَنا الدّيمقراطي في لبنان، يضمنُ حصول المرأة على كاملِ حقوقِها ويفسحُ لها المجالَ بالمشاركةِ في العملِ السياسي والإجتماعي والإنمائي وبالأخصّ في المجالس البلديّة الّتي تضمّ نُخبةً من النساءِ اللّواتي تطوّعْنَ لخدمة المجتمع المحلّي بفعاليّة وإنتاجيّة.

ونحن بدورِنا في مجلس بلدية زوق مكايل، نضمُّ في صفوفِنا آنستين فاعلَتَين هما المحامية ميراي أبي عساف والدكتورة ناتالي فرح، كثيرةٌ المهمّات الملقاة على عاتقَيْهِما ممّا يتناسب مع مؤهّلاتِهما العَمَليّة والعلميّة والثقافيّة. إنّ مشاركتَهما من أنجحِ التّجارب الّتي يجب إلقاء الضّوء عليها إفساحاً في المجال لمزيد من النساء بالإنخراط في العملِ البلدي الإنمائيّ".

وختم "لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مشاركةَ المرأة في صناعة القرار واجب ... فالمرأة نصف المجتمع."

 

السيّدة برناديت ضوّ

بعدها كانت كلمة مديرة المشروع السيّدة برناديت ضوّ التي تطرّقت خلالها إلى لمحة عن النشاطات التي تمّ تنفيذها في  مناطق لبنانيّة مختلفة وأبرز الخطوات اللاحقة التي ستواكب تنفيذ الخطّة الوطنيّة 1325.

 

مدخل إلى قرار مجلس الأمن 1325 / الأستاذ محمد الدهيبي

واختتم اللّقاء بمحاضرة للخبير الأستاذ محمد الدهيبي تناول فيها بنود قرار مجلس الأمن 1325، الشراكة مع البلديّات، أهميّة السلام والأمن بالنسبة للنساء، الإغاثة والأنعاش، تطوّر الخطّة الوطنيّة وغيرها، تلاها نقاش وحوار بين الحضور.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout