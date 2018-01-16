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أعمال مشبوهة وحركة مُريبة داخل شقة في المتن.. إليكم التفاصيل الصادمة!

16
JANUARY
2018
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خاص "رادار سكوب":

لا داعي للنِقاش أو حتّى الأخذ والردّ فأسواق الدعارة ستبقى مفتوحةً ومُشرعنةً للزبائن قبل القوادين وبائعات الهوى، مهما بلغت حجم التوقيفات.

ولكن لعل اقل واجب يُمكن تأديته خدمةً للمجتمع هو تسليط الضوء على الاعوجاج والفلتان الاخلاقي والاجتماعي وحث المعنيين على التحرك وايقاف هذه المهزلات التي يُشاهدها اطفالنا قبل كبارنا.

يشعر سُكان احدى المباني السكنية في منطقة المنصورية - المتن، بحركة مُريبة فقط ليلاً اذ لا يظهر من يقطن في الشقة نهاراً. فيما قُرابة الساعة الحادية عشر والنصف من مساء كل ليلة يُشاهدون رجالاً ونساء يصعدون الى الشقة لكنة البعض منهم غير لبنانية ويغادرونها في ساعات الفجر ما اثار شكوكهم حول امكانية ان يكون المنزل قد تحول الى بيت دعارة.

ونتيجة المتابعة والاستقصاءات تبين انهم سُكان جُدد استأجروا الشقة من احد السماسِرة منذ فترة زمنية، فيما ينقل شهود عيان رواية تُشير الى انهم لم يشاهدوا اثاث منزل قد نقل الى الشقة حتى ان المياه مقطوعة عنه بحيث الخزان مُعطل.

شكوكهم تلك اكدتها مصادر عدة عمدوا الى اطلاعها بحيثيات هذه الرواية لافتة الى انهم تم توقيفهم سابقًا الا انهم من اصحاب النفوذ ويحظون بغطاء وحماية من احدى الجهات التي ستعرف نفسها جيداً بعد قراءتها هذه السطور. 

على ضوء هذه المعلومات ونظرًا لكثرة الشكاوى التي تلقيناها، أجرى موقع "رادار سكوب" جولة ميدانية على الموقع لكشف المستور بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة دامت لايام، وعاد بمُعطيات مُستقاة من شهود عيان ومصادر عالمة بخفايا ما يجري تفيد جميعُها أن الافراد المذكورين اعلاه اي سُكان الشقة ذائعي الصيت بعالم الدعارة والمخدرات وعمليات السلب، وتتحدث عن 9 بيوت دعارة يستخدمونها في المنصورية وجوارها. 

وعُرف منهم شخصين يُقال انهما شقيقان، ميلاد ودوري مع العلم ان الاسماء قد تكون وهمية ولا تمت للواقع بصلة انما مُستخدمة لتغطية افعالهما المثيرة للريبة. والمُستغرب اكثر ان احدى المُعطيات تتحدث عن وجود شقيق ثالث لهما وهو "شماس" في احدى الكنائس ولكن لا علاقة له بأي شكل من الاشكال بما يحصل، ليبقى السؤال عما اذا كان على علم ودراية بكل ما يُحكى عن اشقائه.

واللافت في الجولة كانت السيارات التي تتردد الى المكان ليلاً حيث يترجل منها رجال ونساء فيما يبقى فيها شخص يُراقب المكان ويتـأكد ان الوضع سليم وآمن لهم، وقد حصل "رادار سكوب" على رقم احدى السيارات ونوعها والذي يضعه كما جرت العادة بعهدة المعنيين الذين لن يتوانوا لثوان عن التوسع في المعلومات والتحقق من صحتها للغوص في تفاصيلها تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني الللازم.

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