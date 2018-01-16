أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16-01-2018

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الاخبار

الاتهام في «عملية الأرز» اليوم

من المنتظر أن يُصدر القضاء الفرنسي اليوم قراره الاتهامي في قضية «عملية الأرز» التي أُوقِفت بموجبها مجموعة من اللبنانيين، مطلع عام 2016، بناءً على معلومات أميركية تتهمهم بتبييض أموال المخدرات لمصلحة حزب الله. ورغم «فداحة» الاتهام الأميركي، فقد أخلى القضاء الفرنسي سبيل المدعى عليهم الذين يتجاوز عددهم العشرة أشخاص، باستثناء صرّاف لبناني لا يزال موقوفاً.

التحقيقات التي استمرت أشهراً لم تُثبت وجود صلة بين المدعى عليهم وبين حزب الله من جهة، فضلاً عن غياب أي دليل على وجود رابط بين أي منهم وبين كارتيل مخدرات كولومبي يزعم الأميركيون أن الأموال التي يجري تبييضها عائدة له. يُذكر أن الأميركيين أطلقوا على عملية مراقبة المجموعة وتوقيفها اسم «عملية الأرز».

افرام لن يتراجع!

ما زال رئيس مؤسسة الانتشار الماروني نعمة افرام يؤكد أنه لن يتراجع عن الترشح إلى الانتخابات النيابية، حتى ولو لم يتحالف مع أيٍّ من الأحزاب «الأساسية» في كسروان - جبيل. وكان التيار الوطني الحر قد طرح إمكانية استبدال افرام الترشح إلى النيابة بالحصول على مقعد وزاري، إلا أن هذا الأمر لم يُناقش رسمياً مع افرام الذي يرفض ذلك أصلاً.

سكاف تريد ترشيح معلوف

طرحت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، على الطبيب كميل معلوف، المُرشح السابق إلى الانتخابات النيابية عام ٢٠٠٩ مع الوزير الراحل الياس سكاف، الترشح على لائحتها عن المقعد الأرثوذوكسي. إلا أنّ معلوف اقترح ترشيح نجله مكانه، وهو الخيار الأكثر احتمالاً.

الجمهورية

قال أحد السياسيّين إن أزمة حصلت أخيراً بين مرجعَين لن تنتهي، واستطرد «ما رح تِخلص».

لاحظت أوساط سياسية أن الأطراف الذين يقيمون تحالفات إنتخابية لخوض الإستحقاق في أيار المقبل لم يكتشفوا بعد أن ليس لهم مصلحة في التحالف لأن النتائج غير معروفة.

البناء

كواليس

قالت مصادر خليجية إنّ الاتهام الإماراتي لقطر باعتراض طائرة مدنية إماراتية بواسطة طيرانها الحربي هو ردّ قانوني على شكوى قطرية مسجلة دولياً من الجانب القطري بحق الإمارات وانتهاكها الأجواء القطرية بطيرانها الحربي والهدف هو مقايضة سحب الشكوى بسحب الشكوى المقابلة، علماً أنّ الشكوى القطرية موثقة بصور الرادار وتسجيلات الحوار مع الطيارين بخلاف شكوى الإمارات غير الموثقة!

اللواء

همس

لم تحسم بعد كتلة نيابية كبيرة مرشحها في الشوف، وتخضع العملية لحسابات دقيقة.