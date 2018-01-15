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كنعان بعد الاجتماع مع رياشي وباسيل: لا عودة الى الوراء في العلاقة بين التيار والقوات

15
JANUARY
2018
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 انتهى منذ قليل الاجتماع الذي ضم وزير الاعلام ملحم الرياشي ووزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان، في مقر التيار في "سنتر ميرنا الشالوحي" في سن الفيل. 

وأشار كنعان بعيد الاجتماع أن الاتفاق استراتيجي وليس انتخابيا او مسألة محاصصة وقد صحح خللا عمره من الطائف وولد ارتياحا.

وشدّد أنه لا عودة الى الوراء في العلاقة بين التيار والقوات، وأضاف: "نلتقي لنعالج اي خلل وما حصل ببن الرابية ومعراب مستمر".

ولفت كنعان إلى القيام بقراءة مشتركة لاعادة تقييم المرحلة السابقة وبناء قواسم مشتركة.

 من جهته اعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي، اثر انتهاء الاجتماع ان "الزيارة أتت إستكمالا لزيارة معراب، والمواضيع ستستكمل لحماية المصالحة بعيدا عن الخلافات".

واشار الى ان "الوزير باسيل أكد على العلاقة مع القوات وأصر على المشاركة والتوازن، وسيكون هناك متابعة حول الملفات العالقة وعدم تحويل الإختلاف إلى خلاف، ولا يزال الحديث مبكرا عن أي تحالف في الإنتخابات".

وقال: "سياسة وزراء القوات داخل الحكومة، تتلاءم مع قناعاتها وليست موجهة ضد أحد".

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