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أسبوعٌ واحد بالتمام والكمال ، يفصل عن آخر مهلة لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

15
JANUARY
2018
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أسبوعٌ واحد بالتمام والكمال ، يفصل عن آخر مهلة لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي انطلاقْ السباق الانتخابي في مساره النهائي الأخير. لكن الحركة السياسية لم تنتظر المرسوم، بِحيثُ بات كلُ حدثٍ ، وكلُ تطورٍ، وكلُ موقفٍ في البلد يشي بقاعدة: إنها أسبوعٌ واحد بالتمام والكمال ، يفصل عن آخر مهلة لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة،وبالتالي انطلاقْ السباق الانتخابي في مساره النهائي الأخير. لكن الحركة السياسية لم تنتظر المرسوم، بِحيثُ بات كلُ حدثٍ ، وكلُ تطورٍ، وكلُ موقفٍ في البلد يشي بقاعدة: إنها الانتخابات يا عزيزي ... بخلفياتها وحساباتها وذعرها المستجد. وفي هذا السياق بالذات، يمكن قراءةْ أخبار هذا النهار: أولاً، الرئيس بري يؤكد - من طهران - أن اقتراحَه لحل مراسيم الترقية التي يعرقلها وزيرُه، مفيدٌ للبنان، فيما هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت، تحسم بخطأ وزيرِه وخطأ سلوكِه وخطرِ نهجِ عرقلة عمل المؤسسات. ففي معلومات الأوتي في، أن الهيئة القضائية التي تُصدر سنوياً نحو 800 استشارة ورأي، لإدارات الدولة اللبنانية كافة ،أ صدرت قراراً يؤكد مجدداً على الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة سنة 1991، والذي كانت الأوتي في قد تفردت بنشره قبل مدة ... ثانياً، التشويش أمنياً لا يزال مستمراً، فبعد محاولةِ اغتيال العنصر الحماسي في صيدا أمس، وبعد اللغْطِ حول محاولةٍ مماثلة لعنصر من حركة "أمل"، وبعد لغطْ الوزير السابق أشرف ريفي حول مرافقه واغتيالِه الكرنفالي. سُجلت محاولةُ تشويشٍ جديدة على أمن الضاحية الجنوبية، لم تلبث الجهة الغربية المعنية أن نفتها لمحطتنا. التشويش نفسُه يتوالى، في الإضرابات المُفبرَكة والاتحادات الغب الطلب، ومع المياومين الذين يَغيبون أعواماً ويحضرون في اليوم المطلوب. كلُ ذلك لأن الانتخابات على الأبواب، وهي من كان لتزويرها في الماضي ألف باب وباب، فيما القانون الراهن سدّ، للتلاعب بنتائجها، كلَ باب.
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