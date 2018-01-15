كلمة للسيد نصرالله في هذا التوقيت

A+
A-
لمناسبة مرور أربعين يَوْمًا على رحيل والد الشهداء الحاج فايز محمود مغنية
والذكرى السنوية لشهداء القنيطرة:
- الشهيد القائد محمد أحمد عيسى
- الشهيد المجاهد جهاد عماد مغنية
- الشهيد المجاهد عباس ابراهيم حجازي
- الشهيد المجاهد محمد علي حسن أبو حسن
- الشهيد المجاهد غازي علي ضاوي
- الشهيد المجاهد علي حسن إبراهيم
- الشهيد العميد محمد علي الله دادي
نتشرف بدعوتكم لحضور الحفل التأبيني والذي سيتحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله (حفظه الله)
* الزمان: الجمعة 19/كانون الثاني/2018 ؛ الساعة الثالثة عَصْرًا.
* المكان: مجمع الإمام المجتبى عليه السلام - السان تيريز الحدث - قاعة المرحوم الحاج حسن حبيب السلمان.
حزب الله