مطران برازيلي من أصل لبناني

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وصل بعد ظهر اليوم إلى لبنان راعي الطائفة اللاتينيّة في ريو دي جانيرو في البرازيل اللبناني الأصل المطران فرنناندو ريفان وهو من بلدة رشميّا في قضاء عاليه. وكان في استقباله في صالون الشرف في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت، راعي الأبرشيّة المارونيّة في البرازيل المطران إدغار ماضي ورئيس بلدية رشميّا الأستاذ منصور مبارك والمهندس سرج فارس يونان من العائلة الرشمانيّة التي يتحدّر منها المطران ريفان.



وفي تصريح له في المطار قال المطران ريفان: سعيد جدًا أن أكون في الأرض التي عاش فيها أجدادي. وسأكون مسرورًا لأنني سألتقي بأبناء رشميّا أقاربي. الشكر للمطران إدغار ماضي الذي سيكون معي في هذه الزيارة.



والشكر أيضًا للمطران مطر الذي سنكون بضيافته في مطرانيّة بيروت. والشكر لرئيس بلديّة بلدتي رشميّا الذي يعدّ لي برنامجًا لألتقي أهلي في هذه البلدة العزيزة إلى قلبي.