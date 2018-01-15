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قائد الجيش للتلامذة الضباط: دورتكم هي دورة كفاءة بامتياز ولا تشوبها أي شائبة

15
JANUARY
2018
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تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، الكلية الحربية في الفياضية، حيث التقى قائد الكلية وضباطها واجتمع بتلامذة ضباط السنة الأولى الجدد الذين التحقوا فيها خلال الأسبوع الفائت.

وقد خاطب قائد الجيش التلامذة قائلاً لهم: إن دورتكم هي دورة كفاءة بامتياز ولا تشوبها أي شائبة من حيث نتائج الاختبارات الصعبة التي خضعتم لها، وليس هناك أي تأثير لأي جهة سياسية أو غير سياسية في نجاحكم، لافتاً إلى أنه كما كانت الكفاءة المعيار الوحيد لقبولكم في الكلية، كذلك لن يتخرّج أي تلميذ ضابط بعد اليوم في هذه الكلية، ما لم يكن متسلّحاً بالكفاءة نفسها.

وأضاف العماد عون قائلاً: أنتم نخبة شباب لبنان وقد اخترتم الحياة العسكرية طوعاً وبملء إرادتكم وهي حياة قاسية محفوفة بالمخاطر والتحديات، تقتضي منكم أقصى درجات التضحية والشجاعة والبطولة، لذا فليكن انتماؤكم الوحيد هو للمؤسسة والوطن، فأنتم رسل الجيش في بلداتكم وقراكم، وأنتم مستقبله الواعد، وبسواعدكم سيقوم البنيان العسكري لأجيال طويلة.

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