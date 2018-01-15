لقاءات سياسية ووزارية وديبلوماسية ووطنية وتربوية في قصر بعبدا.. الرئيس عون يلقي كلمة غدا امام اركان السلك الديبلوماسي ورؤساء البعثات الدولية

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يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحادية عشرة قبل ظهرغد الثلثاء اركان السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي ورؤساء البعثات الدولية المعتمدين في لبنان لتهنئته لمناسبة السنة الجديدة. ومن المقرر ان يلقي الرئيس عون كلمة امام الديبلوماسيين يعرض فيها لمواقف لبنان من الاوضاع الراهنة محليا واقليميا ودوليا.

كما يلقي القائم باعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور ايفان سانتوس كلمة ينقل فيها تهاني السلك الديبلوماسي للرئيس عون بالاعياد.





الوزير يعقوب الصراف

إلى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات سياسية ووزارية وديبلوماسية ووطنية وتربوية.

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عون، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وعرض معه التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي في روما المخصص لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية والمقرر في أواخر شهر شباط المقبل. وقد اطلع الوزير الصراف رئيس الجمهورية على الخطوط العريضة لورقة العمل اللبنانية إلى هذا المؤتمر والتي تحدد حاجات الجيش والتي ستكون موضع درس خلال اجتماع قريبا للمجلس الاعلى للدفاع.





قنصل موناكو في لبنان

واستقبل الرئيس عون قنصل موناكو في لبنان الشيخ بشارة الخوري وعرض معه للزيارة التي ينوي وزير خارجية امارة موناكو جيل تونيلي GILLES TONNELLI القيام بها للبنان في بداية شهر نيسان المقبل، للاطلاع على عمل المؤسسات الانسانية والاجتماعية التي تتلقى مساعدات من امارة موناكو في اطار برنامج التعاون القائم بين الامارة ولبنان الذي تبلغ قيمته مليون يورو سنويا. واوضح القنصل الخوري ان الوزير تونيللي سيلتقي خلال وجوده في بيروت بالرئيس عون ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية والانسانية.





وسام الارز للدكتورة هدى زغبي

الى ذلك، منح الرئيس عون الدكتور هدى زغبي وسام الارز الوطني من رتبة فارس تقديرا لعطاءاتها وجهودها في حقل طب الاطفال والجينات الجزئية والبشرية وطب وعلم الاعصاب. وحضر تقليد الوسام، رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري ورئيس مجلس الامناء في الجامعة الدكتور فيليب خوري ونائب رئيس مجلس الامناء السيد نعمة صباغ وزوج المكرمة الدكتور وليم زغبي والاستاذة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتورة عبلة محيو السباعي.

ونوه الرئيس عون بالانجازات العلمية والطبية التي حققتها الدكتورة زغبي، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه بالحالات الخاصة لاسيما تلك التي تتطلب عناية ومتابعة، متمنيا لها دوام التوفيق والعطاء في خدمة الانسان والعلم وطب الاطفال.

بدورها، شكرت الدكتورة زغبي الرئيس عون على منحها الوسام معتبرة انه تقدير للعلم وللابحاث الطبية والعلمية والقائمين بها. اما رئيس الجامعة الاميركية الدكتور فضلو خوري، فاعتبر ان تكريم الرئيس عون الدكتورة زغبي، مبادرة تعكس مدى رعاية رئيس الجمهورية للعاملين في حقل الابحاث العلمية والطبية ومعدي الدراسات التي توفر المزيد من الفرص لحياة الانسان، والتي تعتبر الدكتورة زغبي من ابرزهم.

يذكر ان الدكتورة زغبي نالت جوائز عالمية تقديرا لانجازاتها في مجال اكتشاف الجذور الوراثية لامراض نادرة في حقل الجهاز العصبي وما اضافته من افكار جديدة في ما يتعلق بمرضي الالزهايمر والباركنسون.





وفد الرهبانية الانطونية

واستقبل الرئيس عون رئيس دير مار يوحنا القلعة في بيت مري الاب المدبر مارون بو رحال مع وفد من الرهبانية الانطونية ضم الاباء بولس دحدح وبطرس عازار وجرمانوس جرمانوس وميشال قزي ورئيس بلدية مار شعيا الاب ايلي النجار والسيد انطوان دحدح. وقد شكر الوفد الرئيس عون على منحه الرئيس السابق لبلدية مار شعيا الاب بولس دحدح وسام الارز الوطني من رتبة فارس تقديرا لعطاءاته خلال ترؤسه البلدية على مدى 51 عاماً.





السفير جورج البيطار غانم

واستقبل الرئيس عون السفير اللبناني المعين في ماليزيا السفير جورج البيطار غانم وتمنى له التوفيق في مهماته الجديدة وزوده بتوجياته .





النائب السابق بيار دكاش والمخترع اللبناني علي زراقط

وفي قصر بعبدا، النائب السابق الدكتور بيار دكاش والمخترع اللبناني المقيم في المانيا المهندس علي زراقط الذي اطلع رئيس الجمهورية على جملة مشاريع يرغب في تقديمها للبنان ومنها جرافة متطورة كاسحة للالغام ومشروع انشاء مواقف عامودية للسيارات فوق الارض وتحتها يوفر حلا جذريا لازمة مواقف السيارات في بيروت. وقد هنأ الرئيس عون المهندس زراقط على انجازاته في مجالات مختلفة.

الشاعر ميشال جحا

وفي قصر بعبدا، الشاعر الدكتور ميشال جحا وكريمته المحامية كاتيا جحا ونجله الوزير المفوض السابق لجمهورية افريقيا الوسطى جوزف جحا.