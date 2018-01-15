بالصور - خلوة لماكينة التيار الوطني الحر الانتخابية في قضاء جبيل

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عقد مسؤولو التيار الوطني الحر في قضاء جبيل وكوادره خلوة للماكينة الانتخابية في بترونيات.



الخلوة التي عقدت برئاسة منسق هيئة قضاء جبيل في التيار طوني ابي يونس الى جانب مسؤول الماكنة الانتخابية المحامي عماد خوري، حضرها النائبان سيمون ابي رميا ود.وليد خوري، والمرشح المحتمل عضو المجلس السياسي د.ناجي حايك، هيئة القضاء، مجلس القضاء ومجلس العلاقات العامة والماكنة الانتخابية المركزية.

في مستهل الخلوة التي شارك فيها ايضا منسقو ومسؤولو الماكنات في الهيئات المحلية والمخاتير، اكد ابي يونس ان التيار نسر يحلق عاليا بجوانح مناضليه في القضاء ونوابه ومسؤوليه ، "ومش حيالله طامح للإنتخابات في يوصل لمعقل النسور".

مشيرا الى ان هذه الخلوة هي لوضع الأسس وبرنامج العمل.

مسؤول الماكنة الانتخابية خوري اكد على وحدة التيار في قضاء جبيل مشيرا الى ان المعركة الانتخابية هي خارج التيار وليس داخله، مؤكدا ان العمل سيكون يدا واحدا من اجل تحقيق الهدف.

وفي الاطار نفسه كانت كلمات لكل من خوري وابي رميا وحايك دعوا فيها الى رص الصفوف مع الاشارة الى تاريخ التيار ومسيرته وقوته المتمثلة في قيمه وانجازاته ونضال شبابه، ودعوا الشباب الى ان يكونوا صفا واحدا من اجل ايصال المرشحين في انتخابات2018