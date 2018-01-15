بيان هامّ من حركة "امل"

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أصدر المكتب الاعلامي المركزي في حركة "امل" بيانا اوضح فيه أن "بعض وسائل الاعلام لا سيما بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاعلامي، تناقلت خبرا يشير الى تعرض احد كوادر الحركة لمحاولة اغتيال من خلال اطلاق نار على السيارة التي كان يستقلها. يهم المكتب التوضيح أن الامر برمته بات بعهدة الاجهزة الامنية اللبنانية التي وحدها المخولة تحديد طبيعة ما جرى وتفاصيله وتحديد خلفيات ما جرى".

وتمنى المكتب الاعلامي في الحركة على وسائل الاعلام "وتوخيا للحقيقة العودة اليه في نشر اي خبر متعلق بالحركة وعناصرها".