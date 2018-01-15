تفاصيل جديدة تُكشف عن المرأة التي عُثر عليها جثّة على شاطئ صور

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن العثور على الفلسطينية زهرة الخليل (80 عاما) جثة هامدة امام منزلها عند شاطئ جل البحر في تجمع اللاجئين الفلسطينيين عند مدخل صور الشمالي.



وعلى الفور، حضرت الى المكان الأجهزة الأمنية المختصة وباشرت تحقيقاتها بالحادث فيما تولى الدفاع المدني نقل الجثة الى مستشفى حيرام، ليتم الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.



اضاف :"ان الوفاة قد تكون ناتجة عن سقوط الفقيدة التي تعيش وحدها، امام منزلها الذي لا يبعد سوى امتار قليلة عن الشاطئ نتيجة كبر سنها، وان الوفاة ربما تكون حصلت قبل 24 ساعة .