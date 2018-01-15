كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا غائما جزئيا مع أمطار متفرقة تنحسر بعد الظهر من دون تعديل يذكر في الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة وثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1400 متر، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ، نحذر من تكون الجليد على المرتفعات فوق 1300 متر خلال الليل.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع بقاء خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى والليل على المرتفعات فوق 1400 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة تشتد أحيانا واحتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

- الحرارة المتوقعة على الساحل غدا من 10 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 12 درجة، في الأرز من 3 تحت الصفر إلى درجتين، في الداخل من 6 إلى 13 درجة.

- الرياح السطحية جنوبية - غربية ناشطة سرعتها بين 15 و30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75 %.

- البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

الضغط الجوي: 1022 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,43، ساعة غروب الشمس: 16,51.