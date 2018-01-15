خاص - اسئلة للتسلية.. نحن ونديم

جاد ابو جودة -

الرد على كلام نديم الجميل امس، كما عادة، لا يحتاج الى تفكير كثير، او عناء كبير. اصلا، مجرد التعليق هو من باب التسلية، لا اكثر ولا اقل، وربما حتى لا يعتقد البعض انه افحمنا، فأحجمنا... ويكفي ان نتوقف عند بعض نواحي الشكل، لأن المضمون شحيح.



يقول نديم: "‏قدم لنا أحدهم (جبران باسيل) منذ أيام اقتراحا بلائحة انتخابية تكون فيها الاشرفية البداية والنهاية ولكن غفل عن هذا الطارئ على السياسة ان للاشرفية تاريخها ومقاومتها ومجدها المعمد بدماء شهدائها".



نعود لاحقا الى كلمة "طارئ". لكن قبل ذلك، لم نفهم صراحة ما العلاقة بين امرين: ان يقدم جبران باسيل اقتراحا بلائحة تكون فيها الاشرفية البداية والنهاية من جهة، وان يكون للاشرفية تاريخها ومقاومتها ومجدها المعمد بدماء شهدائها من جهة اخرى... فهل تاريخ الاشرفية يعني مثلا الا تكون "البداية والنهاية" في اي لائحة؟ وهل "مقاومة" الاشرفية تعني ربما تكرار تجربة ٢٠٠٥، عبر استعطاء مقعد نيابي على حساب التمثيل المسيحي الصحيح؟ وهل "مجد الاشرفية المعمد بدم شهدائها" يعني عند نديم، ان يتحول ابن بشير الجميل "كمالة عدد" على طاولة تكتل نيابي كبير، من لون معين، كما جرى سنة ٢٠٠٩؟



ثم، يؤكد نديم في معرض التغريدة، ان الاشرفية "لم ولن تكون مرتهنة لأوامر حزب الله اليوم كما انها لم تخضع للسوري بالأمس". كلام صحيح. الاشرفية كذلك، واكثر. لكن، ماذا عن التحالف الرباعي الشهير عام ٢٠٠٥؟ اتذكر يا نديم من تحالف مع حزب الله، والتحق مباشرة او مواربة بمعركة ضد التيار الوطني الحر في كل لبنان؟ وهل تذكر السبب؟



وفي ختام التغريدة يقول نديم: "ما على هذا الطارئ (اي جبران باسيل) سوى ان يسأل عمه (اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) عن تجربته المريرة في الاشرفية عام 2009 عندما استخدم ذات الاسلوب والعبارات".



اذا كانت قلة التهذيب مع الاكبر سنا وتجربة ودورا، بل قلة التهذيب بالمطلق، شأنا يقع على عاتق الست صولانج، فتصوير العونيين سوريين وايرانيين عام ٢٠٠٩، ثم الغياب الفاضح عن المشهد الوطني العام مذذاك، هذا اذا استثنينا حفلات الشتائم والحقد الدورية، كذب سياسي لن يمر هذه المرة، وتجربة مريرة عمرها تسع سنوات، لن تتكرر.



وفي النهاية، نستغرب اصرار نديم على استخدام كلمة "طارئ". فهل يعرف معناها يا ترى؟ وهل يدرك الفرق بينها وبين تلك التي تستخدم اسم علم، كما بالنسبة الى "طارق" الخطيب على سبيل المثال؟ اذا كان الجواب لا، مصيبة. اما اذا كان نعم، فمصيبة اعظم. لكن في الحالين، مصيبة.



ثم، من هو "الطارئ" على الاشرفية يا نديم؟ بل من هو الطارئ على ارث بشير وصورة بشير؟ هل هو من على عهد "عمه" كما تقول، صدر حكم المجلس العدلي بعد انتظار ٣٥ عاما في قضية بشير؟ ام هو المتاجر الانتخابي بشهداء سقطوا دفاعا عن كل الاشرفية وكل لبنان؟ ومن هو بائع الدماء التي سالت باسم جميع اللبنانيين في سوق المقاعد النيابية الرخيص؟ هل تعرف؟



وختاما، نكاد لا نصدق ان نديم هو الذي كتب التغريدة حول زيارة جبران باسيل للأشرفية. نديم نفسه الذي تغرق مواقع التواصل في بحر المشاهد الكوميدية التي يقدمها لغويا، على صعيد البلاغة والفصاحة في الخطابات والمقابلات... فاقتضى التوضيح.



