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هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر: الى من تهجم ويهاجم عهد الفخامة..

15
JANUARY
2018
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أصدرت هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر اليبان التالي:
 
الى من تهجم ويهاجم 
الى من حاول ويحاول 
الى من توهم وهو واهم 
عهد الفخامة يا من تحمل اسمًا لا يمت لك بصلةٍ يا من توهمت انك قادرٌ بكلامك الرخيص بلوغ هامة الرجال العظام رجالٌ كتب عنهم التاريخ سطور الشرف والتضحية والوفاء وسيكتب عنهم المستقبل انهم صنعوا مجد لبنان.
 
لن نناديك بأكثر من مأجور وانت تعلم انك مأجور فما قلته اليوم هو لسان حال كل من تضرر من عهدٍ تمناه منذ ٣٠ عامًا كل اللبنانيين الشرفاء انت من كنت سببًا بسقوط المئات من الشهداء لا لسببٍ الا لإرضاء نزواتك السلطوية وافكارك الإقطاعية موهمًا نفسك انك قادرٌ ان تكون دونكيشوتيا على دماء ابطالنا.
 
انت يا من تهاجم عهد الرجولة والبطولة وعودة الحق اين كنت عندما كنا واين ستكون عندما نكون ولعل ابسط مثالٍ عن اقطاعيتك ما تفعله مع ابناء منطقتك حين تتركهم يواجهون اي كارثةٍ من دون ان تمد يد العون لهم ولا تسأل عنهم الا في يوم الانتخاب.
 
لقد وقعت في المحظور وأخطأت الاختيار كما كنت دومًا وكما ستكون لأنك كفيف البصيرة ومعدوم الرؤية الاستراتيجية وكل همك ان تجد لنفسك مقعدًا ايا يكن لتستغله كما كنت دوما في الكيدية السياسية والتطفل والتراجع وخدمة الاسياد.
 
عهد فخامة الرئيس هو عهد الشرفاء الأوفياء حيث لا مكان لك حجمك السياسي يرسمه تاريخك واين انت من التاريخ المشرف وفي النهاية يستحضرني بيت شعرٍ يليق بك ولعلك تعرفه من دون ان اذكره فشهادتك لا ولن تهمنا لاننا نسير على دربٍ اشار اليها جنرالٌ وعبّدها مهندس وهذه الدرب لا تناسب من تعود السير معوجًا.
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