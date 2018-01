عناوين الصحف ليوم الاثنين 15 كانون الثاني 2018

A + A -

الأخبار

مثلّث حلب ــ حماة ـــ ادلب

الجيش يحصد وحيداً

البناء

الجيش السوري يُمسك مفاصل محافظات الشمال... والأتراك ينكفئون نحو الضغط على الأكراد

المجلس المركزي الفلسطيني يكرّس خطّي التفاوض والمقاومة... في ظلّ مشروع ترامب

تفجير صيدا «إسرائيلي»... والرسائل متعدّدة... وحلحلة المرسوم تنتظر تشاور عون والحريري

الجمهورية

بري ل"الجمهورية": القانون لن يعدّل

الديار

أميركا تعمل على تقسيم سوريا و30 ألف جندي كردي يحتلّون شمالها

اللواء

«عرض عضلات» بين خليل وباسيل قبل لقاء عون - الحريري

L'Orient-Le Jour

De l’obsession arabe pour les théories du complot

The Daily Star

Shame on you: Abbas rebukes U.S. president