أسرار الصحف ليوم الاثنين 15 كانون الثاني 2018

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اللواء

غمز

توقفت أوساط شمالية عند مغزى جولة الوزير جبران باسيل في عكار، والمواقف الاستفزازية التي أطلقها ضد جهات عربية وصديقة!

لغز

يقوم وزير سابق من الفريق السيادي بزيارات إلى العاصمة السورية مع رجل أعمال وثيق الصلة بالمراجع السورية، والمواضيع تشمل السياسة والتزامات إعمارية!

همس

تجدّدت الاتصالات، على أكثر من صعيد، لإنشاء جبهة سياسية عريضة تضم الأطراف السياسية السيادية والإصلاحية المعترضة على المسار الحالي للعهد!



الجمهورية

تأكيد

يؤكّد أحد النواب في جبل لبنان صعوبة التحالف مع قطب أساسي نظراً الى كثرة الراغبين في دخول لوائح هذا القطب.

حملة

لاحظت أوساط سياسية أن مرشحاً في دائرة من دوائر جبل لبنان بدأ حملة تلفزيونية قوية ويظهر بالتواتر في كل الأوقات.

صيام

بدأ مرجع كبير صياماً عن الحديث في قضية حسّاسة تمّ تداولها كثيراً في الإعلام.



البناء

كواليس

تسعى مصادر دبلوماسية أوروبية لمعرفة ما إذا كانت نصائح قد وصلت للرئيس الفلسطيني محمود عباس تسبّبت برفضه عقد اجتماع لرؤساء التنظيمات وأمنائها العامين في بيروت أو القاهرة قبل انعقاد المجلس المركزي. وهو يعلم أنّ الرفض سيؤدّي لمقاطعة عدد من الفصائل الهامة للمجلس المركزي، وقالت إذا كانت هناك نصائح وراء موقف عباس، فهذا يعني أنّ الوحدة الفلسطينية لن تتحقق وتشكل خطاً أحمر ممنوعاً أن تقترب منه الرئاسة الفلسطينية، رغم كلّ الكلام الإيجابي.

خفايا

توقفت جهات حزبية عند محاولة اغتيال القيادي الفلسطيني في صيدا لجهة طريقة تفخيخ سيارته التي اعتبرت أنها تمّت بسهولة ولجهة رصد تحركاته والتركيز عليها، بالرغم من أنه غير معروف في الوسطين السياسي والأمني الفلسطيني ما يعني أنّ شبكات عملاء «إسرائيل» في الداخل عادت إلى نشاطها بقوة وبرسالة دموية يبدو أنها ضمن أجندة عمل في هذه المرحلة.