روكز : أنا مرشح الى النيابة ولا أعين تعييناً و أموال الناس أمانة برقبتي لأمثلهم أفضل تمثيل

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العميد روكز - الأسبوع في ساعة:

- أنا مرشح الى النيابة ولا أعين تعييناً. فخور بواقعي العائلي واذا انتخبت فسأكون منتخباً من الناس

- العلاقة مع الوزير بارود جيدة جداً وهناك تفاهم كبير معه وقد حصل اتفاق بالحد الادنى

- البون هو الذي يحدد من سيترشح هو أو زوجته والصورة تتضح بعد عيد مار مارون

- كثيرون يزورون الرئيس عون في بعبدا وهذا امر طبيعي والعلاقة مع البون ربيع لم يزهر بعد

- لا أحد يدخل في العلاقة بيني وبين التيار الوطني الحر ولم يصلني اي جو عن اعتراض المحازبين فيه لضم لائحة كسروان الفتوح جبيل مرشحين من غير الحزبيين

- الرئيس عون لا يشكل لائحة لكن التيار الوطني الحر وأنا نعمل لنشكل لائحة تمهيداً لكتلة تكون داعمة لرئيس الجمهورية

- ليس سهلاً ملء مقعد العماد عون في كسروان الفتوح لكن هذا مي يزيد التحدي لأكون على قدر المسؤولية وأنا أثق بأبناء كسروان الفتوح جبيل

- لا نعتبر فريد هيكل الخازن خصماً بل مرشحاً الى النيابة ولو لم نكن على اللائحة نفسها

- هناك مشاريع انمائية كبيرة وقعت وبدأ تنفيذها لمنطقة كسروان الفتوح طرحها ودعمها الرئيس عون وتكتل التغيير والاصلاح ومشاريع كثيرة تمت عرقلتها في اطار مواجهة سياسة الرئيس عون

- يمكن أن أترشح في أي مكان والنائب هو نائب الأمة لا نائب منطقة

- أترشح عن كسروان فتوج الجبيل لأن المنطقة قلب لبنان وأنا انطلق منها الى كل لبنان

- حديث نعمة افرام عن تجارة الرق ربما تكون ذلة لسان وتصريحه لا يعني انقطاع التواصل معه

- لم يكن الرئيس عون يوماً تاجر رق والنواب احرار وكل القرارات تتخذ بعد نقاش والتكتلات النيابية ضرورية ومهمة في العمل النيابي لأن صوتاً وحيداً لا يحدث تغييراً

- أموال الناس أمانة برقبتي لأمثلهم أفضل تمثيل وآمل أن تنسحب هذه التجربة على الجميع لنضع حداً لنهج شراء الضمائر لأن من اشتراك باعك

- ايماناً بالمصداقية والشفافية والالتزام بالناس ذهبت الى حملة جمع تبرعات لحملتي الانتخابية والحساب الانتخابي سيكون مكشوفاً بكل تفاصيل ايراداته ونفقاته

- لا يمكن لنائب ان يعمل بفعالية اذا لم يكن من ضمن تكتل نيابي كبير وتكتل التغيير والاصلاح هو مصدر قوة لأي عضو فيه لا مصدر ضعف

- انا ملتزم بسقف الصرف الانتخابي ولست ممن يدفع للحصول على أصوات الناس

- لم يكن توجه الرئيس عون طائفيا في يوم وكما دافعنا عن حقوق المسيحيين كذلك كنا الى جانب الطوائف المسلمة في كل قضية حق لها والتجارب أثبتت ذلك

- أنا لبناني غير طائفي، وهذا ممكن وليس من الضروري ان نمثّل عدوّ أو خصم لندخل السياسة

- لا بد من تطبيق مفهوم الانماء المتوازن بين كل المناطق اللبنانية حفاظاً على بلدنا وشعبنا

- لن يكون هناك لائحة للتيار الوطني الحر واخرى للعونيين في كسروان الفتوح جبيل والاهم ان نكون كتلة واحدة

- بناء المؤسسات ليس صعباً وكل ما يحتاجه هو الاصرار على العمل بهذا الاتجاه

- لا يمكن دمج مرسوم الأقدمية بمرسوم الترقية ونتمنى ابعاد الجيش عن النقاش الحاصل وابقاء المسألة عند حدود المرسوم وقانونيته

- مرسوم الأقدمية لا يرتب أعباء مالية بل مرسوم الترقية والمسألة لا يجب أن تأخذ منحى سياسياً بل قانونياً

- دورة 1994 مميزة ومرسوم الأقدمية أنصفهم بعدما خسروا سنتين وهذا حق لهم

- تجربتي في الحياة العسكرية علمتني بأن هناك دائماً طريقة لتحقيق الأهداف. لا مكان للفشل عندي