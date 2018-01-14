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روكز : أنا مرشح الى النيابة ولا أعين تعييناً و أموال الناس أمانة برقبتي لأمثلهم أفضل تمثيل

14
JANUARY
2018
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العميد روكز - الأسبوع في ساعة:
- أنا مرشح الى النيابة ولا أعين تعييناً. فخور بواقعي العائلي واذا انتخبت فسأكون منتخباً من الناس
- العلاقة مع الوزير بارود جيدة جداً وهناك تفاهم كبير معه وقد حصل اتفاق بالحد الادنى
- البون هو الذي يحدد من سيترشح هو أو زوجته والصورة تتضح بعد عيد مار مارون
- كثيرون يزورون الرئيس عون في بعبدا وهذا امر طبيعي والعلاقة مع البون ربيع لم يزهر بعد
- لا أحد يدخل في العلاقة بيني وبين التيار الوطني الحر ولم يصلني اي جو عن اعتراض المحازبين فيه لضم لائحة كسروان الفتوح جبيل مرشحين من غير الحزبيين
- الرئيس عون لا يشكل لائحة لكن التيار الوطني الحر وأنا نعمل لنشكل لائحة تمهيداً لكتلة تكون داعمة لرئيس الجمهورية
- ليس سهلاً ملء مقعد العماد عون في كسروان الفتوح لكن هذا مي يزيد التحدي لأكون على قدر المسؤولية وأنا أثق بأبناء كسروان الفتوح جبيل
- لا نعتبر فريد هيكل الخازن خصماً بل مرشحاً الى النيابة ولو لم نكن على اللائحة نفسها
- هناك مشاريع انمائية كبيرة وقعت وبدأ تنفيذها لمنطقة كسروان الفتوح طرحها ودعمها الرئيس عون وتكتل التغيير والاصلاح ومشاريع كثيرة تمت عرقلتها في اطار مواجهة سياسة الرئيس عون
- يمكن أن أترشح في أي مكان والنائب هو نائب الأمة لا نائب منطقة
- أترشح عن كسروان فتوج الجبيل لأن المنطقة قلب لبنان وأنا انطلق منها الى كل لبنان
- حديث نعمة افرام عن تجارة الرق ربما تكون ذلة لسان وتصريحه لا يعني انقطاع التواصل معه
- لم يكن الرئيس عون يوماً تاجر رق والنواب احرار وكل القرارات تتخذ بعد نقاش والتكتلات النيابية ضرورية ومهمة في العمل النيابي لأن صوتاً وحيداً لا يحدث تغييراً
- أموال الناس أمانة برقبتي لأمثلهم أفضل تمثيل وآمل أن تنسحب هذه التجربة على الجميع لنضع حداً لنهج شراء الضمائر لأن من اشتراك باعك
- ايماناً بالمصداقية والشفافية والالتزام بالناس ذهبت الى حملة جمع تبرعات لحملتي الانتخابية والحساب الانتخابي سيكون مكشوفاً بكل تفاصيل ايراداته ونفقاته
- لا يمكن لنائب ان يعمل بفعالية اذا لم يكن من ضمن تكتل نيابي كبير وتكتل التغيير والاصلاح هو مصدر قوة لأي عضو فيه لا مصدر ضعف
- انا ملتزم بسقف الصرف الانتخابي ولست ممن يدفع للحصول على أصوات الناس
- لم يكن توجه الرئيس عون طائفيا في يوم وكما دافعنا عن حقوق المسيحيين كذلك كنا الى جانب الطوائف المسلمة في كل قضية حق لها والتجارب أثبتت ذلك
- أنا لبناني غير طائفي، وهذا ممكن وليس من الضروري ان نمثّل عدوّ أو خصم لندخل السياسة
- لا بد من تطبيق مفهوم الانماء المتوازن بين كل المناطق اللبنانية حفاظاً على بلدنا وشعبنا
- لن يكون هناك لائحة للتيار الوطني الحر واخرى للعونيين في كسروان الفتوح جبيل والاهم ان نكون كتلة واحدة
- بناء المؤسسات ليس صعباً وكل ما يحتاجه هو الاصرار على العمل بهذا الاتجاه
- لا يمكن دمج مرسوم الأقدمية بمرسوم الترقية ونتمنى ابعاد الجيش عن النقاش الحاصل وابقاء المسألة عند حدود المرسوم وقانونيته
- مرسوم الأقدمية لا يرتب أعباء مالية بل مرسوم الترقية والمسألة لا يجب أن تأخذ منحى سياسياً بل قانونياً
- دورة 1994 مميزة ومرسوم الأقدمية أنصفهم بعدما خسروا سنتين وهذا حق لهم
- تجربتي في الحياة العسكرية علمتني بأن هناك دائماً طريقة لتحقيق الأهداف. لا مكان للفشل عندي

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