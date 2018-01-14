مقتطفات من خطابات الوزير باسيل خلال جولته في عكار

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باسيل من فنيدق:

- نريد ان نكون لبنانيين قبل اي شيء اخر وكما انتخبنا الرئيس وشكلنا الحكومة بارادة اللبنانيين هكذا سننتخب مجلس النواب الجديد

- تدخل السفراء في الحياة الوطنية والسياسية الداخلية والانتخابات النيابية ممنوع فعمل السفير تمثيل دولته وتأمين افضل العلاقات مع لبنان

- بدأت التحركات الخارجية للتدخل في انتخاباتنا النيابية لكن الايام التي كان فيه السفراء يختارون نوابنا ولت

- كل من له حضور وشعبية مكانه في البرلمان وهذا الامر ليس منة بل احد بل حق بالقانون والديموقراطية

- قانون الانتخاب يفرض واقعا جديدا وعلينا ان نعتاد على قانون يتسع للجميع

- لبنان حريص على عدم الدخول في محاور ولا نريد تدخلات ممنوعة بميثاق الجامعة العربية

- هذه السنة ستكون سنة الديبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية وسنكثف نشاطنا الاقتصادي في التيار لدعم القطاعات الانتاجية

- هذه المنطقة قدمت الدماء ليبقى ابناؤها فيها





باسيل من برقايل:

-هذه البلدة تتميز بانضمام الكثير من ابنائها الى الجيش واستشهادهم في سبيل لبنان

-يمكن الخلاف في السياسة لكن ليس في الامور الكيانية وكل القضايا تخصنا جميعا فلا قضية تخص طرفا دون آخر وهذا معنى الشراكة





باسيل من منيارة :

-الحق السياسي تمهيد لاستعادة سائر الحقوق ولهذا ترون انزعاج المحتكرين من عودة الشراكة

-هناك انزعاج من تطبيق الاصلاحات الانتخابية لأنها تعيد الحقوق ولاسيما للمناطق

-يجب ان تصبح نسب التصويت مرتفعة في منيارة وعكار مثل كسروان وغيرها وهذا ما تساعد عليه النسبية والاصلاحات من خلال المشاركة وامكانية التصويت المتساوية للجميع

-متمسكون بقانون الانتخاب كما اقر في مجلس النواب والمنزعجون يعبرون عن انزعاجهم بأكثر من طريقة والرد على اي حق يسلب منكم يكون عبر التصويت فأنتم احرار

- لم نقم بأي اصلاح لمصلحة تيارنا بل من اجل الجميع

- لم نعرقل اي مشروع ولو لمرة فنحن ايجابيون واليوم يحاولون عرقلة حريتنا بالاقتراع لكننا مصرون على تحرير الناخب اللبناني واليوم فرصتكم يا ابناء عكار التي انتظرتموها طويلا

-صوتم بنسبة ٧٠ بالمئة للتيار في للسابق ولم تحصلوا على نائب ولذلك علينا اليوم ان ننتخب جميعا لنستعيد الحق في التنثيل للصحيح





باسيل من جبل اكروم :

- اهمية هذه المنطقة استراتيجيا للتواصل كونها تربط البقاع وعكار بسوريا

- التواصل من خلال معبر رسمي افضل بكثير من معابر غير شرعية

. - ليس من خلال زيارة نعد ونحقق فورا بل نحتاج الى سياسات اقتصادية كبرى

. - لا قيام لاقتصادنا دون حل ازمة النزوح السوري الذي ارهق البلد بمليون ونصف نازح

- نختاج الى سياسة اقتصادية واضحة والى وقف الفساد المتحكم

-لدينا فرصة كبيرة بوحدتنا الوطنية فانتصرنا بها سويا وعلينا تحويلها الى ما هو اكثر وهي ثقتكم

- اننا اوفياء لهذا الوطن ولابنائه والتجربة اثبتت ذلك.



باسيل من المحطة الثانية في جولة عكّار من مشتى حسن:

- المجتمع ينجح بالتضامن وبالعمل والالتزام بقضايا الناس ونحن نلتزم بما نقول بحسب قدرتنا

- مشتى حسن وشدرا ومشتى حمود ثلاث قرى متضامنة بالعيش المشترك





باسيل من وادي خالد:

- لبنان واحد ووادي خالد في قلب لبنان

- وعدنا في السابق بزيارة المنطقة ونحن بغاية السعادة لوجودنا هنا

- نشكر شباب التيار الوطني الحر الذين حضروا هذه الزيارة

- الإنتخابات ليست لحظة بل عملية متواصلة والتيار الوطني الحر يعمل اليوم من أجل كل لبنان

- طالبنا بتسجيل كل مولود سوري للمحافظة على حقه بالحصول على هوية في بلاده

- نعمل باستمرار لمعالجة مسألة مكتومي القيد

- الوحدة والسيادة هما الأساس لبناء الوطن والدّولة وسنستمر بالعمل من أجل تقوية وتعزيز السيادة اللبنانية